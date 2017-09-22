Büyük Ralli Büyük Heyecan

Şeker Sigorta 2017 KKTC Ralli Şampiyonası’nın en büyük yarışı olan ve şampiyonaya 1.5 katsayı üzerinden puan verecek olan “Gülgün Süt Ürünleri Rallisi”, bugün 19.00’da Girne’de bulunan Dome Hotel önünde yapılacak seremonik start ile başlıyor.

Üç gün sürecek

Üç gün sürecek olan ve 19 ekibin start alacağı yarış, seremonik startın ardından 19.23 ve 19.46’da iki kez art arda Girne Limanı içerisinde hazırlanan 1,2 kilometrelik etap ile devam edecek. Ekipler Dallas Büfe önünden start alıp, önce Dome Hotel’e doğru ilerleyecekler. Simit Dünyası önünden U dönüşü yaparak yeniden Dallas Büfe’ye doğru ilerleyecekler. Liman Casino’dan yukarıya dönecek olan yarışmacılar daha sonra Girne Kalesi’ne doğru ilerleyip finiş görecekler.

Şampiyona şampiyonu belli olabilir

Şampiyonluk düğümünü çözmesi beklenen yarışta Rauf Denktaş-Derviş Savarona ikilisi en büyük favori olarak görülüyor. İkilinin geride kalan yarışlarda topladıkları puanlarla rakiplerini büyük fark atması ile bu yarış sonunda şampiyonluklarını ilan etmeleri bekleniyor. İkinci sırada Mitusbishi Lancer Evo 9 ile start alacak olan Mehmet Karaoğlan-Mehmet Coşar ikilisi ve üçüncü sırada yeni aldıkları Ford Fiesta R5 Evo2 ile start alacak olan Deniz Fahri-Barış Kalfaoğlu ikilisi bulunuyor.