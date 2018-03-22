Bütçe Maratonu tamamlandı…

“2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla onaylandı. 12 Mart’tan beri toplam 8 günde görüşülen tasarıya 28 kabul, 13 ret oyu verildi, 9 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Oylamada, koalisyonu oluşturan siyasi partiler CTP-HP-TDP ve DP’ye bağlı 27 milletvekili yanında, muhalefetteki YDP’nin Genel Başkanı Erhan Arıklı da olumlu oy kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 12 Mart Pazartesi günü başladığı 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerini dün saat 16.45’te tamamladı.

