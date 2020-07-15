“Bunu net söylüyorum; ısrar varsa biz yokuz”

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner BRT’de 18. Saat programına katılarak Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ersan Saner, İmar Planında en çok tartışılacak bölgelerin Mağusa merkez ve İskele olduğunu söyledi.

“Müktesep hakların korunması adına imar planına gerekli yazı dizisini koyacağız”

UBP olarak müteahhitlerin müktesep hakları ile ilgili görüşlerinin dün ne ise bugün de aynı olduğunu ifade eden Saner, “Müteahhitlerin müktesep haklarının aynen kalması konusunda UBP’nin herhangi bir ters görüşü yoktur. Müktesep haklar konusundaki tavrımız dün ne ise bugün de aynısıdır.Oluşan müktesep hakların korunması adına bizler İmar Planında gerekli yazı dizisini oraya koyma arzusu içerisindeyiz ve bunu gerçekleştireceğiz”dedi.

Bir soru üzerine müteahhitlerin esas sıkıntısının 27 A ve 27 B maddelerinin ortadan kalkması ile kendi haklarına halel geldiği yönünde algıladıklarını ifade eden Saner, “Bu algının da ortadan kalkması için Sayın Başbakanın da bütün çabası bu idi. Haklara herhangi bir halel gelmeden bu yeni emirnamenin gereği yapılmaya çalışıldı” şeklinde konuştu.

“Bize verildiğini ispat eden herhangi bir belge varsa onu görelim”

HP Genel Sekreteri’nin imar planı dökümanlarının koalisyon ortaklarına verilmediği yönündeki ifadenin gerçekleri yansıtmadığı” ile ilgili açıklamasının sorulması üzerine Saner “Bize verildiğini ispat eden herhangi bir belge varsa onu görelim” yanıtını verdi.

“Çok doğru bulmuyorum”

Ersan Saner, “Bu konular hiç gündeme gelmedi ama ben şunu da çok doğru bulmuyorum. Bundan yaklaşık 15 gün önce idi. Basından her zaman olduğu gibi arandık ve hükümet ortakları arasında bir sorunun olup olmadığı tarafıma soruldu. Ben de Genel Sekreter olarak ve UBP bu ülkenin en büyük partisi olmasından duyduğumuz ağır sorumluluktan dolayı bizim hükümet ortakları arasında bir problemin olmadığını ve olan problemlerin kardeşler arasında olabilecek şeyler olduğunu ifade ettim. Bu da gayet doğaldır. 15 gün önce böyle bir açıklama yapan Genel Sekreter bu bilgilerden noksan bir genel sekreterdi. Fakat bunu hiçbir şekilde basınla paylaşmadı. Ben bugüne kadar hiç konuşamadım aslında.. Ortakların karşılıklı basın yoluyla bu konuşmalarından da rahatsızım” dedi.

“Baybars ile 3 hafta önce imar planı ile ilgili görüştüm”

Yaklaşık 3 hafta önce imar planı ile ilgili İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Saner, bakanla yine kendi makamında teknik ekibi ile biraya geldiğini ve sonrasında da kendi teknik ekipleri ile çalışma yaptıklarını belirtti.

“İskele ve Yeniboğaziçi bölgesinin bilgileri yarın bize veriliyor”

UBP Genel Sekreteri Saner “Şehircilik Dairesine kadar gidip, çalışan ve 2-2.5 saatlik toplantıda bulunan bir kişi olarak çalışmadığımız hala daha iddia ediliyorsa burada ben başka birşey söylemek istemem. Dolayısıyla bu konuyla ilgili çalışabilmeniz için de size bir takım bilgilerin gelmesi gerekiyor. Biz bu kadar geniş bilgilere sahip olamayız. Orada bir ekip çalışıyor biz burada komite olarak çalışıyoruz. Buradaki bir takım değerler elimize gelmedi ama art niyet aramıyorum.Ama yazdığınız bir yazıya İyi İdare Yasası gereği 30 günde cevap almanız lazım.Biz bunların hepsini yazılı ve alındı belgesi ile yaptık. Dolayısıyla bize gelen belgelerin de yazılı ve alındı belgesiyle olması bundan sonra demek ki koşul olacak aramızda. Bugün itibarı ile sayın müdürle yapmış olduğumuz görüşmede İskele ve Yeniboğaziçi bölgesinin bilgileri yarın bize veriliyor. Sayın Müdüre de buradan teşekkür ediyorum. Dolayıyısla herhalde sayın HP Genel Sekretere birtakım bilgiler bence biraz farklı aktarılmıştır, İskele bölgesi ile ilgili bilgileri yarın ben alınca Jale hanımla da paylaşırım” dedi.

“Ne bizim tarafımıza ne de hükümet tarafına bir artı getireceğini zannetmiyorum”

Başbakan’ın talebiyle oluşturulan ve UBP kanadına temsilen eş başkan olarak görevlendirilmesine rağmen komitenin hiçbir çalışmasına katılmadığı yönündeki iddiaya ise Saner, “Komite toplantılarına katılmama konusunda ise bu komite toplantılarının çağrılarını doğal olarak eş başkanlarının yapması gerekir. Eş başkanların çağıracağı toplantılar yerine bakanın çağırdığı toplantılara dönüştü, bu da etik değil. Benim de cevabım budur. Bundan dolayı bizim yapmış olduğumuz bir çağrı bulunmadığına göre bu dönemde bilgilerimizin eksik olduğuna dair bütün bilgiler ve belgeler yazılı olarak verilmiş olduğuna göre bunun da daha fazla konuşulmasının ne bizim tarafımıza ne de hükümet tarafına bir artı getireceğini zannetmiyorum” diye konuştu.

“Bundan sonra toplantılara kim katılırdı, kim katılmazdı çetelesini ben tutacağım”

İmar planı ile ilgili bundan sonraki çalışmaları yine aynı şekilde Başbakanlık çatısı altında sürdüreceklerini ve çalışmalar neticesinde ortaya çıkacak bütün verilerin de halkla her şekilde paylaşılacağını söyleyen Saner, “bundan sonra toplantılara kim katılırdı, kim katılmazdı çetelesini ben tutacağım” dedi..

Ersan Saner planla ilgili temel prensiplerdeki rahatsızlıkları da çok net bildiklerini ifade etti.

“Toplumsal faydayı ön planda tutarsak anlaşmamak için hiçbir neden yok”

Plan üzerinde ortak noktada uzlaşılabilinir mı? şeklinde bir soruya ise Saner, “Ortak noktada uzlaşılacak mı konusu için birşey söylemem şuan mümkün değil. Çünkü bir şehir planlama süreci içerisinde konuşuyoruz. Toplumsal faydayı ön planda tutarsak anlaşmamak için hiçbir neden yok” diye konuştu.

“Herhalde basından etkilenmiş olacak ki sayın Özersay böyle bir cevap veriyor”

UBP Genel Sekreteri Saner, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın bugün “ya imzalarsınız yada hükümet bozulur demedik. İmar Planının yürürlüğe girmesi için ısrarcı olduklarını çünkü halka bir söz verildiği ” açıklaması hakkında “ben de zaten öyle birşey demedim. Herhalde basından etkilenmiş olacak ki Sayın Özersay böyle bir cevap veriyor. Biz de sayın Özersay’a ya imzalarsınız ya da terk ederim diye birşey söylemedik. Bizim sadece söylediğimiz biz bu konuda kararlıyız. UBP bu mevcut planı bu şekli ile nasıl 31 Aralık 2019’da kabul etmediyse birşey değişmediği için şimdi de kabul etmeyecektir diyoruz. Bu kadar. Bunun başka birşeyi yok. Bugüne kadar kabul etmediğimiz gibi bugünde kabul etmiyoruz. Çünkü eğer bu planının noktasına, virgülen dokunulmadan değiştirilmesi amaçlanıyorsa bizim tarafımızdan rettir” ifadelerini kullandı.

“UBP’nin hiçbir emirnamenin altına imza atma niyeti yok”

Özersay’ın “ayağımızı yere vurup diretip ille de bizim dediğimiz olacak demedik” şeklindeki açıklamasına yönelik bir soruya ise Ersan Saner, “O zaman demek ki bir sıkıntı yok. Hükümet ortakları arasında hiçbir sıkıntı olmayacak. Çünkü 15 gün önce hükümet ortakları arasında bir sorun olmadığını söyleyen UBP Genel Sekreteri olarak benim. Ancak bu ısrarsa kesin Özersay’ın öyle birşey söylemediğini söylüyorsunuz ama bunda ısrar varsa biz yokuz yani bunu net söylüyorum” dedi.

Saner, UBP’nin hiçbir emirnamenin altına imza atma niyeti olmadığını vurgulayarak, sürdürülebilir İmar Planları ile gelişmeyi öngördüklerini söyledi.

“Herkesin malının, mülkünün kendi malı ve mülkü olarak kabul edebileceği bir imar planını yapmamız gerek”

Ersan Saner, “Sürdürülebilir bir İmar Planı olmalı. Herkesin malının, mülkünün kendi malı ve mülkü olarak kabul edebileceği bir imar planını yapmamız gerektiğini, temel şehircilik parametrelerini de karşılayan bir İmar Planından bahsediyorum” diye konuştu.