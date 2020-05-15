BRT ekranlarında Levent Kutay’ın konuğu olan Sağlık Bakanı Ali Pilli, virüsle mücadelede son durumu değerlendirdi.

Bireysel tedbirlerin önemine bir kez daha dikkat çeken Pilli, Pazartesi ülkeye 10 bin adet hızlı test geleceğini belirtti.

Pilli, uçuşlar, geçiş noktaları, kreşler ve ülkeye getirilmek istenen cenazelerle ilgili çeşitli konuları değerlendirdi.

Ülkeye ELİSA testi getirilmesi için çalışmalar bulunduğunun anlatan Pilli, tedbirin elden bırakılmaması çağrısında bulundu. Pilli, herkesin görevini yapmasının gerektiğinin altını bir kez daha çizdi.

Bayramla ilgili bir dizi tedbirler de alınacağını kaydeden Pilli, bunların henüz netleşmediğini anlattı.

“Yasal işlem başlatacağız”

Sosyal medyada yayılan “Covid-19 hastasıyım fakat açıklanmıyor” iddiası içeren paylaşımını yalanlayan Pilli, hastanın doktoruyla görüştüğünü ve kendisine yapılan PCR testinin negatif çıktığı bilgisine ulaştığını söyledi.

Hastanın, akciğer enfeksiyonu nedeniyle göğüs hastalıkları bölümünde yatılı tedavi gördüğünden bahseden Pilli, hastanede yatan başka hastalıklardan şikâyetçi kişilerin de olduğunu ve bunun onların da Covid-19 olduğunu göstermediğini söyledi.

Küçücük bir ülkede vaka saklamasının imkânsız olduğunu ifade eden Pilli, kesinlikle kimsenin halkı paniğe sokmasına izin vermeyeceğini ve eğer aksi bir durum varsa kendisinin derhal görevinden istifa edeceğini söyledi.

Bakan Pilli, bahse konu kişiyle ilgili yasal işlem başlatıldığını ve bu durumun peşinde olacağını vurgulayarak, bu tarz halkı kaosa sürükleyecek, yalancı iddialarda bulunacak diğer kişilere de yasal işlem uygulanacağını aktardı.

Salgının seyriyle ilgili konuşan Pilli, “Bundan sonra ne olacağını ben de bilmiyorum, kimse bilmiyor…

Bu kendi kendini yok da edebilen bir virüstür. Genelde 5 aydan sonra iyi yönde mutasyona uğradığını gözlemledim. Bizim de 5 ay olmasına az kadı. İnşallah böyle olacaktır.

Covid-19’un diğer virüslere göre daha değişik olduğu söyleniyor.

Çıktı mı çıkarıldı mı, insanların bağlılık kazanıp kazanmayacağı daha belli değildir.

Bir bilim adamı HIV gibi onunla yaşamaya alışmalıyız dedi. Biz Covid var gibi davranıp önlem almalıyız. Alırsak başa çıkarız.

Maskemizi takarak, sosyal mesafe ve hijyen şartlarına uyarsak bu virüs bize zarar vermez.” dedi.

“Asemptomatik vaka var mı bilemiyoruz ama…”

Ülkeye giriş çıkışlarla ilgili de yorum yapan Pilli, “İçimizde Covid var mı yok mu kesin bir şey söyleyemeyiz. Asemptomatik vaka var mı bilemiyoruz ama bu 27 gün içindeki tüm hastalara PCR yaptık ve Pozitif olan çıkmadı. Eğer asemptomatik vaka olsaydı çıkardı diye düşünüyorum. Ama çıkmıyor.

En büyük tehlikemiz yurt dışıdır. Biliyoruz ki dünyanın her yerinde vardır ve henüz bitmedi. Ülkemize kim gelirse gelsin çok ciddi tedbirler alamaya devam edeceğiz.

Zaten yapıyoruz, yapacağız da.

Ülkeye en son genel Kobaycılar hala karantinada, onları 14 günde çıkaracağız demedik, 7 gün daha uzatıp 21 güne de sarkıtabiliriz. Daha önceki uygulamalarımız hala geçerli. Burada kullandığımız PCR testlerinin de ödemesini alacağız. Bu ekonomik açıdan da önemli. Bize sektörlerden gelen talepler oluyor, önlem alarak ülkemize bu sektörlerin çarkı devam etsin diye işgücü getirebiliriz.

Ülkeye getirilen küçükbaş hayvanların bile girişinde çok titiz davrandık, bizzat biz takip ettik.”

Geçiş noktaları ve uçuşlar…

Geçiş noktaları, hava limanlarının faaliyete geçmesi gibi ekonomik çarkı döndürecek uygulamalara karşı olmadığını ifade eden Pilli, açılıma giderken dış dünyayı da takip etmek gerektiğini ifade etti. Şu an 1 Haziran’dan sonra uçuşların açılacağı haberlerinin asılsız olduğunu dile getiren Pilli, güneye geçişlerin de karşılıklı konuşularak olacağını kaydetti.

“Güneyde kapıların nasıl açılacağının, uçuşların nasıl başlayacağına henüz güney bile karar vermedi. Her yerde açılırsa biz de açacağız. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ama şu anda bunlar net değil.” diyen Pilli, güvenlik önlemlerini geliştirileceğini belirtti.

Bayram dolayısıyla sıkıntı olduğunu ifade eden Pilli, “halkımız biraz daha tedbirli davransın, önümüzü daha net görelim. Bayram konusu çok hassas bir konudur. Bunu Bakanlar Kurulu’nda konuşacağız, karar alacağız.” dedi.

“Sosyal mesafeyi nasıl koruyacaksınız diye soruyorlar”

Korku ve kapalı kalmanın insanları psikolojik olarak sıkıntıya soktuğunu belirten Pilli, Restoranların açılımı konusunda da yorumda bulundu. Pilli, konuya ilişkin “Kimisi bir an önce iş başı yapmak istiyordu. 27 gün hiçbir vaka yok diyoruz ama açılım yapmıyoruz desek o da olmazdı. Yavaş yavaş zaten açılacaktık. Restoranlar açılacak, sosyal mesafeyi nasıl koruyacaksınız diye soruyorlar. Bu konuda eminim sektörün çok detaylı bilgisi vardır. Zaten herkes çok hassas. Zaten bir masada oturan kişiler zaten evinde de ailedir. Bunu nasıl sorgularız ki. Zaten kişiler kendini korumak için de bu mesafeyi yabancı kişilerle koruyacaktır.” dedi.

Kreşler, cenazeler, eczaneler, Pile…

Kreşlerin açılımını da değerlendiren Pilli şöyle devam etti:

“Onlar da büyük bir ihtiyaçtır. İnsanlar çalışırken buna ihtiyaç duyuyor. 1 Haziran’dan sonra yine kararlar alınacaktır. Ülkemize cenazelerin gelmesiyle ilgili de çok temkinliyiz. Pile’de ise her iki tarafa da zarar vermeden bir karar alınmalı diye düşünüyorum.

Eczane saatlerinin ayarlanması bize ait değil, birlikleri karar veriyor. Eski şekliyle çalışmaya devam edilmesi ve yeni ortaya koyulan iki görüş ortaya atıldı. Ben kendilerine tavsiyelerde bulundum. Hem kendileri hem halkımız için en iyi kararı almalarını tavsiye ettim.”

“Hasta sevki için uçak kiralanacak”

Bu gibi durumlarda yurt dışına hasta götürmek için uçak kiralanacağını belirten Pilli, “Kanser ilaçlarında aşırı bir eksiklik yoktur. Bu ilaçlarda zaten önceden de sıkıntı yaratıyordu. Bunlar çok özel ilaçlar. Hastalarla ilgili bir sıkıntımız vardır. Üç kişiyi yurt dışına gönderdik, orada tedavi gördüler.

Bir uçağın alınması veya kiralanması şart. Bu gibi durumlar için bu çok gerekli. Bu konuda çalışma olduğu söylendi. Bu iş de çözülecek. Sanırım bir uçak bu amaç için kiralanıyor.” dedi.

Canlı yayını takip eden Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da Pilli’yi doğrulayarak bu yönde çalışmalarının bulunduğunu kaydetti.