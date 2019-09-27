“Bu şekilde hep 4 Bin TL daha fazla ödeyeceğim”

Türkiye’den ithal kumaşlarla burada bayrak imal eden Hasan Keçeci, Türkiye’den ithal ettiği ve kendisinin kesip düzenlediği kumaşların yerli üretimin bir parçası olduğunu ancak Sanayi Odasının ‘ithal’ olarak kaydederek vergilendirmesinden şikayet etti.

Sanayi Odası’ndan alınan bilgide ise, üzerinde desen olmayan, düz kumaşların işlenmesinin yerli üretim sayıldığı, ancak logosu hazır halde, sadece kesme ve boyutlandırma işlemi kalan ürünlerin yerli üretim sayılamayacağı ifade edildi.

Dila ŞİMŞEK

Keçeci Limited’in sahibi Hasan Keçeci, dün sabah saatlerinde YENİDÜZEN’e gelerek, imal ettiği bayrakların kumaşlarını Türkiye’den ithal ettiğini, ancak üzerine logo ve sembol olan kumaşların yerli üretim değil, ithal olarak vergilendirdiğinden yakındı.

30 senelik bayrak imalatçısı olduğunu dile getiren Keçeci, “Her türlü bayrak hazırlıyor, tamamen kendimiz dikip boyutlandırıyor, baskı makinemizle istenilen logo veya sembolü yerleştiriyoruz. Sadece kumaşı Bursa’dan ithal ediyoruz, kimi zaman daha ucuz olduğu için hazır basılı, ancak kalıbı hazırlanmamış, bayrak halinde olmayan düz kumaşları da ithal edip burada hazırlıyoruz. Bu sebeple, Sanayi Odası, bu üretimimin yerli olmadığını bildirdi” dedi.

Sanayi Odası’ndan alınan açıklamaya göre, kumaşların üzerinde belirli logo ve baskıların olması ve sadece boyutlandırma işlemi kaldığı takdirinde ‘yerli ürün’ olarak sayılamayacağı, bu sebeple böyle bir fiyatlandırmaya tabi tutulduğu belirtildi.

“Bu şekilde her defasında 4 Bin TL daha fazla ödemem gerekiyor…”

Sanayi Odası’nın iki ay kadar önce, işletmesini ziyaret ederek tespitte bulunduğunu ifade eden Keçeci, bayrakların üretildiğini ve hazırlanış tarzını gördüklerini söyledi.

İthal ürün olarak nitelendirilen ürünlerinin fiyatının maliyetli olduğunu dile getiren Keçeci, “Bu şekilde her üzerinde ay yıldız veya benzeri logoların olduğu düz kumaşı getirdiğimde 4 Bin TL fazla ödeyeceğim. Ancak bu şekilde ödeme yaparsa kimse geçinemez, bu işi bırakalım daha iyi” şeklinde konuştu.

Sanayi Odası: “Logosu hazır halde, sadece kesme ve boyutlandırma işlemi kalan ürünler yerli sayılamaz”

Sanayi Odası’ndan alınan bilgiye göre, üzerinde desen olmayan, düz kumaşların işlenmesinin yerli üretim sayıldığını, ancak logosu hazır halde, sadece kesme ve boyutlandırma işlemi kalan ürünlerin yerli sayılamayacağı ifade edildi. Baskılı malzemenin hazır bir ürün olduğu belirtilirken, Keçeci’nin işletmesinde baskı makinesi de olduğunun tespit edildiği kaydedildi. YENİDÜZEN’e konuşan Sanayi Odası yetkilileri, “Beyefendi bize talebini söyledi. Kendisi, işini daha ucuza mal ettirebilmek için baskılı ürün sipariş ediyor. Ancak burada önemli olan onun ödediği ücret değil, işçiliğin yerli olup olmadığı. Keçeci, baskı makinesi ile de üretimini sağlayabilir” dedi.

Keçeci, “Eğer bu şekilde bir tutum sergilenecekse, aynısı konfeksiyonculara da yapılmalı. Çünkü bize çifte standart yapılıyor” diye konuştu.

Sanayi Odası’ndan ise, konfeksiyonların sadece kumaş ithal ettiği, okul üniformalarının logolarını kendilerinin hazırladığı, diktiği ve biçildiği açıklaması yapıldı.