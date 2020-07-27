“Bu halkın gailesi küçük oyunlarınızdan mı ibaret?”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, UBP-HP hükümetinin ‘hükümet bozma/kurma’ gündemiyle ülkeyi meşgul ettiğini ve hükümete güven kalmadığını söyledi. Erhürman, kurulabilecek yeni hükümetin de ‘seçim hesabı’ içinde kaybolacağını ifade etti. Ülkedeki ekonomik ve sağlık sorunlarına işaret eden Erhürman, “Bu halkın gailesini çekiyor musunuz, yoksa size göre bu da küçük bir oyun mu?” diye sordu.

Erhürman’ın tam paylaşımı şu şekilde:

“Ülkede yaşayan her insanın sorunlarla, endişelerle karşı karşıya olduğu bir dönem. Ve günlerdir ülke, hükumet bozma/kurma "gündemi"yle meşgul ediliyor. Bunca şey söylendi, yaşandı. Bu saatten sonra bozulmasa da artık iki ortağın herhangi bir konuda birbirine güvenerek bir şey yapabilmesini beklemek ham hayal. Yeni hükumet kurulursa tamamen seçim hesapları içinde kaybolacağı açık.

Euro 8'i geçti. Sterlin 9'a geliyor. İşsiz kalan yüzlerce insanımız var. Her gün birkaç esnaf daha kepenk indiriyor. Herkes sağlıkla ilgili endişeler taşıyor. Ve haftalardır gündem hükumet. Sorumluluk, ciddiyet bu kadar. Bu memleketin bu halkın gailesini çekiyor musunuz yoksa size göre siyaset bu küçük oyunlardan mı ibaret? Aslında bütün mesele bu!”