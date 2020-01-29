Brexit'e son 24 saat

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bugün yapılan oylamayla Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'ne resmen veda ediyor. Anlaşma AP'de büyük çoğunlukla kabul edildi.

Tüm formalitelerin tamamlanmasının ardından taraflar cuma günü yollarını ayıracak. 30 Ocak'ı 31'e bağlayan gece yarısı tüm Avrupa Birliği kurumlarındaki Birleşik Krallık bayrakları kaldırılacak, 1973 yılında başlayan birliktelik formalitede son bulacak. Ancak tarafların bağlarını tamamen kesmesi en az 11 ay sürecek.

Ayrılma sürecini düzenleyen Brexit anlaşmasına onay veren Avrupa Parlamentosu'nda daha sonra, meclisteki görevleri sona eren Birleşik Krallık vekilleri için veda partisi düzenlenecek.

AP'de ofislerini toplayan 73 vekilden bazıları oylama öncesinde de mecliste son konuşmalarını yaptı.