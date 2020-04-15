Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Karpaz’daki Kıbrıslı Rumların mağdur olmamaları için önlem aldıklarını açıkladı.

Kıbrıs’ın güneyinde yayın yapan Haravgi gazetesine konuşan Coşkun, Karpaz’da yaşayan Kıbrıslı Rumların yiyecek, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını telefon etmeleri halinde evlerine teslim edilebileceğini söyledi.

Başkan Suphi Coşkun, Dipkarpaz’da kalan 244 Kıbrıslı Rum için girişimde bulunduğunu, özel izinle Yenierenköy’deki bankaya gidip güneyden gelen çeklerini bozabileceklerini aktardı.

Apostolos Andreas Manastırı’nın Papazı Zacharias ve bölgenin hocasıyla görüştüğünü anlatan Coşkun, “esas gailemiz halkımızın bu savaşı kazanması, ister Hristiyan olsun, ister Müslüman kimse tedbirlerin dışında bırakılamaz”