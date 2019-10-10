Bölgede savaş gemileri varsa ENI Kıbrıs'ta sondaj yapmayacak

İtalyan enerji firması ENI bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin doğal gaz depoları ile ilgili her iki tarafın da savaş gemileri gönderdiğini görmesi halinde Kıbrıs' ​​ta kazı çalışması yapmayacağını söyledi.

Eni CEO'su Claudio Descalzi AFP haber ajansına yaptığı açıklamaya göre, “Endişeli değilim… (Ama) eğer birileri savaş gemileriyle gelirse, kuyuları açmayacağız” dedi. ENI CEO'su Claudio Descalzi açıklamasına “Kesinlikle kuyular için savaş başlatmak istemiyorum” diyerek devam etti.

ENI şirketi son olarak Türkiye'nin hak iddia ettiği ve misilleme olarak Yavuz gemisini gönderdiği 7.parsel ile ilgili lisans anlaşmasına imza atmıştı. Şirkete ait bir diğer parsel olan 3.parselde de, geçtiğimiz yıl yapılan kazılar sırasında gerginlik yaşanmış ve Türk Donanması şirketi bölgeden uzaklaştırmıştı.

Ankara Kıbrıslı Türklerin haklarını koruduğunu, ancak bölgede de kendi iddiaları olduğunu da söylüyor.

İtalyan şirketi ENI, Türkiye’nin kıta sahanlığı içerisinde yer alan bölgede gerginliğe neden olacaksa, kazı yapmak istemediğini ve kazı yapmayacaklarını açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Bir süredir Doğu Akdeniz bölgesinde Türkiye ile birlikte sahada dengeyi sağlamaya dönük olarak ortaya koyduğumuz politikanın etkileri artık hissediliyor.

İtalyan ENI şirketinin Türkiye’nin kıta sahanlığı içerisinde yer alan bölgede eğer gerginliğe neden olacaksa kazı yapmak istemediğini ve kazı yapmayacaklarını açıklamasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum” dedi. Özersay, “2018 yılı içerisinde bahse konu şirket hem Türkiye’nin bu konularda ciddi olduğunu, hem de Kıbrıs Türk tarafı olarak bizim bir çözümden önce bu çalışmalar yapılacaksa bir uzlaşmaya hazır olduğumuzu bizzat görmüş, tecrübe edinmiştir.

Umarım uluslararası şirketler de dahil bu konulardaki tüm paydaşlar Kıbrıs Rum liderliğine doğal gaz konusunda doğru mesajları vermeye başlarlar. Dış politikada caydırıcılık içeren kararlı duruş, sonuç alınmasına yardımcı olabiliyor” ifadelerini kullandı. (BRT)