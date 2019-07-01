BM geçmiş olsun dileklerini iletti

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’yı arayarak sabahın ilk saatlerinde Taşkent’te meydana gelen patlama ile ilgili geçmiş olsun dileklerini iletti. Spehar ayrıca Kıbrıs’ın güneyinin olayın incelenmesi için ihtiyaç olması halinde katkıda bulunmaya hazır olduğu mesajını da Akıncı’ya iletti. Kıbrıslı Türk lider Akıncı BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a gerek Birleşmiş Milletler’in gerekse Kıbrıs’ın güneyini konuyla ilgili gösterdiği hassasiyet için teşekkür etti.

Akıncı, askeri ve sivil makamların olay anından itibaren gerekli incelemeleri yoğun bir şekilde sürdürdüğünü belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanlığı ile birlikte yürütülen çalışmalar ilerledikçe durumun netleşmekte olduğunu ifade etti.