74’ün ardından 88’e kadar Dipkarpaz’da yaşayan ve KKTC Mavi Kimlik Kartı’na sahip Kasapi’nin malları Anayasa’ya ve ilgili yasalara aykırı bir şekilde, gerekli araştırmalar yapılmadan 1995 ile 1998 yılları arasında başkalarına tahsis edildi.

Hakkını aramak için 2016 yılında İçişleri Bakanlığı’na dilekçe yazan Kasapi’ye geri dönüş olmadı. Kasapi Yüksek Yönetim Denetçisi, Ombudsman’a başvurdu.

Ombudsman raporunda, Kasapi’nin kendisine ait mülklerinin nasıl dağıtıldığını tespit etti, kalem kaleme tüm ganimet sürecini ortaya serdi.

Ombudsman, KKTC Mavi Kimlik Kartı sahibi Kıbrıslı Rum Kasapi’nin tapu kayıtlarına ulaştı. 1995 ile 1998 dönemlerinde Kasapi’nin mülklerinden ikisi TC kökenli bir kişiye ‘tahsisten’ verildi, daha sonra ilgili kişi tarafından bir yabancıya satıldı. Diğer bir mülk de verildi, ardından satıldı. İki ayrı mülk ise Nikola Lithragkomitou Kasapi adına kayıtlı görünüyor.



“İskan Komitesi; Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü’nün gönderdiği hiçbir tutanak, bilgi veya bu konuda yazılı ikazı dikkate almadı.”



Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı: “Sayın Kasapi’nin mağduriyetine sebebiyet verilmiştir. Mağduriyeti giderilmeli ve tazmin edilmelidir. İdare, hatalı davranmıştır.”

Hasan Yıkıcı

Kıbrıslı Rum Nikola Lithragkomitou Kasapi’nin 1974’ten 1988’e kadar yaşadığı, ayrıca “KKTC” tapusuna da sahip olduğu Dipkarpaz’daki evi ve tarlaları başkalarına verildi. Kasapi, mağduriyeti için Yüksek Yönetim Denetçisi Ombudsman’a başvurdu.

Ombusman Emine Dizdarlı’nın araştırmasıyla, Kasapi’nin evi dahil diğer taşınmaz mallarının Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü’nün ikazlarına rağmen, Anayasaya aykırı bir şekilde başkalarına verildiği ortaya çıktı.

KKTC koçanı olmasına rağmen başkalarına verildi

Raporda Kasapi’nin taşınmaz malları için KKTC koçan sureti almış olduğu tespit edildi.

Kasapi’nin 1974 yılından sonra da Dipkarpaz’daki evinde yaşamaya devam ettiği belirtilen raporda, bu süre zarfında da KKTC Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü’ne başvurarak evinin ve tarlalarının koçan suretlerini aldığının altı çizildi.

Raporda söz konusu malların koçanının KKTC İçişleri Bakanlığı, İskan ve Rehabilitasyon Dairesi’ne verildiği fakat buna rağmen, Kasapi’nin Kıbrıs’ın güneyinde yaşadığı gerekçe gösterilerek taşınmaz malları ‘terk edilmiş mal’ statüsünde değerlendirildiği ve devir işlemlerinin ilerletildiği ifade edildi.

Tehdit edildiler, terk etmek zorunda kaldılar

Raporda Kasapi’nin, Dipkarpaz’da ikamet ettikleri süre zarfında köyde ikamet edenler tarafından tehdit edildikleri iddiasına yer verildi. Ailenin zaman içerisinde Limasol’ gittiği belirtilen raporda, buna rağmen evlerini ve mülklerini terk etmedikleri, zaman zaman geri döndükleri ifade edildi.

Dizdarlı raporunda, şu ifadelere yer verdi: “Kasapi’nin taşınmaz mallarını terk etmemesine ve evine sık sık gelip gitmesine rağmen evine başka kişilerin yerleştirildiğini, bu sorunları gidermek amacıyla ilgili makamlara ve en son KKTC İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığına 16 Şubat 2016 tarihinde bir dilekçe verdiğini, bunun akabinde İskan Komitesi Başkanlığına da gittiğini ancak yanıt veya sonuç alamadığını belirtmiştir”

Kasapi’nin üzerine olan taşınmaz malları:

Sayın Kasapi’nin Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü’nün ısdar ettiği Taşınmaz Mal Koçanı no 2962 tahtında Dipkarpaz Köyü’nde kain bir ev,

Tapu ve Kadastro Dairesi Taşınmaz Mal Koçanı no 2961 tahtında Aytria Mevki’nde 1 dönüm 2 evlek’ten müteşekkil bir tarla,

Tapu ve Kadastro Dairesi Taşınmaz Mal Koçanı no 4790 tahtında Dipkarpaz Köyü Vlahu mevki’nde bir tarla ile 25 zeytin ve 1 harup ağacı,

Tapu ve Kadastro Dairesi Taşınmaz Mal Koçanı no 1229 tahtında Mağusa Dipkarpaz köyünde kain Ekso Leko mevki’nde parsel no 420’de kain tarla,

Tapu ve Kadastro Dairesi Taşınmaz Mal Koçanı no 3259’da Dipkarpaz Köyü’nde Anavrisi-Sancar Paşa Mahallesi Gonya Du Pavli mevki’nde 5 nolu Parsel veya tarla ve Tapu ve Kadastro Dairesi Taşınmaz Mal Koçanı No 4961’de kain Mağusa Dipkarpaz,

Leko-Polat Paşa Mahallesi, Olos Mevki’nde Pafta/Harita IV 14’de kain 13/4/12 nolu Parsel’in kayıtlı mal sahibidir.

Önce aldılar, sonra başkasına sattılar

Söz konusu taşınmaz malların ikisi 1995 ile 1998 dönemlerinde TC kökenli bir kişiye ‘tahsisten’ verildi, daha sonra ilgili kişi tarafından başka bir yabancıya satıldı.

Diğer bir mülk de verildi, ardından tekrar satıldı.

İki ayrı mülk ise Nikola Lithragkomitou Kasapi adına kayıtlı görünüyor.

Kasapi’ye ait taşınmaz malların Nisan 2017 itibarı kimlere verildiğine dair Tapu kayıtları şöyle:

1- Tapu ve Kadastro Dairesi Taşınmaz Mal Koçanı no 2962 tahtında kayıtlı bulunan taşınmaz mal TM-312/92 numaralı dosya ile 16/07/1996 tarihinde T.C. kökenli Sayın Hamdi Hocaoğlu’na tahsisten mülkiyet verilmiş ve S-1543/05 numaralı Satış Takriri ile 27/06/06 tarihinde ise Sayın Catherine Ann Lally adına devredilmiştir.

2- Tapu ve Kadastro Dairesi Taşınmaz Mal Koçanı no 2961tahtında kayıtlı bulunan taşınmaz mal TM-312/92 numaralı dosya ile 08/01/1998 tarihinde Sayın Hamdi Hocaoğlu’na tahsisten mülkiyet verilmiş ve S-2197/11 numaralı Satış Takriri ile 08/02/2012 tarihinde ½ hisse Charles Huhn Avden Newhom ve ½ hisse Sayın Judith Lavinia Daivad adına kaydedilmiştir.

3- Tapu ve Kadastro Dairesi Taşınmaz Mal Koçanı no 4790 tahtında kayıtlı bulunan taşınmaz mal, TMD-1300/90 numaralı dosya ile 21/11/1995 tarihinde Sayın Dursun Ali Kol ve Sayın Perihan Kol adına kaydedilmiş olup S-1306/97 nolu Satış Takriri ile 31/03/1998 tarihinde Sayın Destine Kocareis adına kaydedilmiştir.

4- Tapu ve Kadastro Dairesi Taşınmaz Mal Koçanı no 1229 tahtında kayıtlı bulunan numaralı taşınmaz mal, TMD-162/93 numaralı dosya ile 02/02/1996 tarihinde ½ hisse Sayın Ahmet Büyükdoğan ve ½ hisse Sayın Şengül Büyükdoğan adına kaydedilmiş olup S-3479/90 nolu Satış Takriri ile 19/10/2010 tarihinde ½ hisse Sayın Seyfullah Güngör ve ½ hisse Sayın Mehmet Güngör adına kaydedilmiştir. Tapu ve Kadastro Dairesi Taşınmaz Mal Koçanı no 3259 tahtında kayıtlı bulunan taşınmaz mal Nikh Nikola Lythragkomitou adında kayıtlı durmaktadır.

5- Leko pafta/harita 4/14, 13/4+12 parsel numaralı, 4961 tahtında kayıtlı bulunan taşınmaz mal Nikh Nikola Lythragkomitou adında kayıtlı durmaktadır.

İçişleri Bakanlığı koçanları görmezden geldi, uyarılara aldırmadı

Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü tarafından koçan işlemleri yapılmadan önce yapılan araştırmada Kasapi’nin taşınmaz malları için koçan sureti almış olduğu tespit edilmiş fakat bilgilerine gelmesine rağmen KKTC İçişleri Bakanlığı, İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü tarafından, Kasapi’nin taşınmaz malları ‘terk edilmiş mal’ statüsünde değerlendirildi, işlemler ileriye götürüldü.

Hiçbir ikaz değerlendirilmedi

Yüksek Denetçi Raporu’nda, KKTC İçişleri Bakanlığı’na bağlı, İskan ve Rehabilitasyon Dairesi, İskan Komitesi Başkanlığı nezdindeki işlemler yapılırken, görevlilerin süreci, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü’nün gönderdiği hiçbir tutanağı, bilgiyi veya bu konuda yazılı ikazları dikkate almadan sürdürdükleri ve Tapu Dairesi’nin aktardığı görüş ve bilgilerin değerlendirilmediğinin açıkça görüldüğünü vurguladı.

Hakları göz ardı edilerek işlem yapıldı

Kasapi’nin 1974 yılından sonra evinde ikamet etmeye devam ettiği ve 074229 nolu Kıbrıs Cumhuriyeti Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi Kimlik Kartı aldığı belirtilen raporda, sürekli olarak mülklerine dair haklarını da yenilediğinin altı çizildi.

Kasapi’nin haklarını aramak için yetkili makamlara başvurularda bulunduğunun da kayda geçtiği raporda, buna rağmen söz konusu kişinin haklarının göz ardı edildiği, devir ve tahsis işlemlerinin yapıldığı vurgulandı.

Rapordan:

“Bu şekilde yürütülen işlemlerle, Sayın Kasapi’ye ait 6 taşınmaz malın 4’ü başka kişilere önce tahsis edilmiş, daha sonra Taşınmaz Mal Koçanı verilmiştir.”

Yasa ne diyor?

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, konuyla bağlantılı olan ilgili yasalarla ilgili de bilgi verdiği raporda, bir taşınmaz mülkün devri veya tahsisi için geçerli olan kriterleri şöyle sıraladı

“41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’nın amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti denetim ve yönetimindeki bölge dışında ikamet eden yabancı kişiler veya nerede olduğu bilinmeyen yabancılar tarafından terkedilmiş bulunan toprak, bahçe, konut, küçük işyeri, arsa ve benzeri taşınmaz malların, mülkiyet, tasarruf ve işletme şeklinin ve işletmelerle ilgili yapının verimlilik ve sosyal adalet ilkelerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamaktır.”

“41/77 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasasının 4. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Yabancı Taşınmaz Malları (Kontrol ve Yönetim) Yasası ile Yabancı Malların Tahsis ve Değerlendirilmesi Yasası kurallarına bakılmaksızın, Kıbrıs Türk Federe Devletinin ilan edildiği 13 Şubat 1975 tarihinde terkedilmiş bulunan veya söz konusu tarihten sonra terkedilmiş veya sahipsiz mal olarak nitelendirilen tüm taşınmaz mallar, İskan işlerinden sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetimindedir.”

Dizdarlı’nın yorumu

“İlgili Yasa maddeleri incelendiği zaman Yabancı olarak tanımlanan kişiler tarafından ‘terkedilmiş’ bulunan veya sahipsiz olan taşınmaz mallar dağıtım konusu kaynak olarak değerlendirilebilir. Yine ayni madde incelendiği zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti denetim ve yönetimindeki bölge dışında ikamet eden yabancı kişiler veya kimliği veya nerede olduğu bilinmeyen yabancılar tarafından ‘terkedilmiş’ bulunan taşınmaz malların değerlendirilebileceği belirtilmektedir.”

Gerekli araştırma yapılmadan ‘terkedilmiş’ yargısına varıldı

Dizdarlı raporunda Kasapi’nin taşınmaz malları için başka kişilere tahsis ve koçan verilmeden önce gerekli araştırmanın yapılması gerektiğini, bu taşınmaz malların ‘terkedilmiş’ olup olmadığı kararına varılması gerektiğini belirterek, böyle bir sürecin izlenmediğine işaret etti.

Dizdarlı raporunda yasa süreçle ilgili şu noktalara dikkat çekti:

“KKTC Anayasasının ‘Devletin Mülkiyet Hakkı’ başlıklı 159. maddesi tahtında, Kıbrıs Türk Federe Devletinin ilan edildiği 13 Şubat 1975 tarihinde terkedilmiş bulunan veya söz konusu tarihten sonra mezkur Yasanın terkedilmiş veya sahipsiz taşınmaz mal olarak nitelendirdiği veya hüküm veya tasarrufu kamuya ait olması gerekli olup da aidiyeti saptanamamış olan tüm taşınmaz malların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin mülkiyetindedir.”

Yasaya göre terk etmedi

Dizdarlı raporunda 41/1977 sayılı Yasa tahtında Kasapi’nin söz konusu taşınmaz mallarını 13 Şubat 1975 tarihinde terk etmediğinin açıkça anlaşıldığını vurguladı.

Dizdarlı raporunda şu ifadelere yer verdi: “Sayın Kasapi’ye Kuzey Kıbrıs’ta yaşadığı cihetle 074229 numaralı Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi Kimlik Kartı verildiği ve ilgili dönemde İdare’nin yetki alanı sınırları içerisinde yaşadığı sabittir. Bu nedenle Sayın Kasabi’nin kimliği veya nerede olduğu bilinmeyen yabancılar sınıfına girmediği de görülmektedir. Bu itibarla ilgili tarihte Yasa’nın aradığı koşullara göre Sayın Kasapi’nin taşınmaz mallarının KKTC Anayasası tahtında ve ilgili Yasada belirtilen ‘sahipsiz taşınmaz mal’ veya ‘terkedilmiş mal’ olarak nitelendirilmesi mümkün görülmemektedir.”

Görmezden geldiler

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı raporda, Kasapi’nin, 1974 yılından, 1988 yılına kadar evinde ikamet etmeye devam ettiğini ve KKTC Mavi Kimlik Kartı sahibi olduğunu belirtti.

Kasapi’nin hak arayışı ise KKTC yetkili makamları tarafından sürekli olarak görmezden gelindi.

Dizdarlı raporunda, devir ve tahsis işlemleri yapılırken, Kasapi’nin evinin başkasına tahsis edilmiş olmasından dolayı evinde kalamadığının göz önünde tutulmadığını da vurguladı.

Raporda şu ifadelere yer verildi: “Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğüne başvurarak koçanlarını aldığını ve daha sonraki yıllarda da KKTC’ye sıklıkla geçiş yaparak taşınmaz malları ile ilgili taleplerini ve mağduriyetlerini gidermek için yetkili makamlara başvurarak haklarını aradığını, ancak evinin başkasına tahsis edilmesi neticesinde evini kullanamadığı ve/veya evinde kalamadığı hususu göz önünde bulundurulmadığı ve değerlendirilmediği saptanmıştır.”

Rapordan:

41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasasının 48A maddesi uyarınca İskan Komitesi’nin görevleri arasında T Cetveli, kaynak dağıtımı ve/veya bu konudaki tazminat talepleri ile ilgili tüm itirazları değerlendirerek karara bağlamak görev ve yetkileri arasında idi. Dağıtım için işlem başlatılmadan önce İskan Komitesi Başkanlığı tarafından taşınmaz malın Yasadaki ilgili madde uyarınca dağıtım konusu kaynak olup olmadığının araştırılması gerekmekte idi.



Değiştirilmiş şekliyle 43/1989 sayılı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasasının 5’inci maddesine göre İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası kurallarına uygun olarak Komisyon çalışmalarının gerektirdiği her türlü bilgi ve belgeyi derlemek ve Komisyonlara sunmak İskan ve Rehabilitasyon Dairesinin görevleri arasındadır.



İlgili Yasalar uyarınca Sayın Kasapi’nin adına kayıtlı taşınmaz mallarla ilgili tahsis kararı verilmeden ve işlemleri yapılmadan önce İskan Komitesi Başkanlığı ile İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü tarafından dağıtım konusu kaynak olup olmadığına yönelik araştırma ve/veya değerlendirme yapılması ve/veya yaptırılması gerekliydi.

“Mağduriyetine sebep verildi, tazmin edilmeli”

Tapu Dairesi Amiri’nin uyarı ve ikazlarına rağmen İskan Dareisi’nin dağıtıma tabi olmayan malları dağıttığını kaydeden Dizdarlı, bunun da yasalara aykırı olduğunu ve Kasapi’nin mağduriyetinin giderilmesi ve tazmin edilmesi gerektiğini ifade etti.

Dizdarlı raporunda “Yasa’nın hükümlerine uygun olmayan bu işlemlerle söz konusu taşınmaz malların kayıtlı mal sahibi olan Sayın Kasapi’nin, mağduriyetine sebebiyet verilmiştir” cümlelerini kullandı.

Kasapi’nin mağduriyetine dikkat çekilen bölümde aynı zamanda “mağduriyetin giderilmesi veya üçüncü kişilere satılan malları ile ilgili tazmin edilmesi gerekmektedir” vurgusu yapıldı.

Rapordan:

Tapu ve Kadastro Dairesi Şube Amiri’nin tahsis işlemlerinin başlatıldığı ilk günden itibaren defalarca söz konusu kişi ile ilgili gerekli uyarıları yaparak işlem başlatıldığını yazmış, bu konuda ciddi bir araştırma yapılması gerektiğini belirtmiş ve sürekli bir biçimde yıllarca İskan Dairesi’ni ve İskan Komitesi’ni ikaz ettiği tutanaklardan görülmektedir.



Nitekim İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü ve/veya İskan Komitesi dağıtıma tabi olmayan malları dağıtmıştır. Bunun neticesinde söz konusu Yasa’nın hükümlerine uygun olmayan bu işlemlerle söz konusu taşınmaz malların kayıtlı mal sahibi olan Sayın Kasapi’nin mağduriyetine sebebiyet verilmiştir.



Sayın Kasapi’nin geriye kalan taşınmaz malları ile ilgili kararların ve işlemlerin İskan Komitesi tarafından yeniden değerlendirilmesi, mağduriyetinin giderilmesi veya üçüncü kişilere satılan malları ile ilgili tazmin edilmesi gerekmektedir.

Dilekçelere yanıt verilmedi

Raporda aynı zamanda KKTC İçişleri Bakanlığı’nın Kasapi’nin hakkını aramak için yazmış olduğu dilekçesine de geri dönüş yapılmadığı belirtildi. Raporda bu durumun da İyi İdare Yasası’na aykırı olduğu ve hatalı davranıldığı ifade edildi.

Rapordan öne çıkanlar