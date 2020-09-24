Bisikletler ileriye sürüldü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi’nin organize ettiği “Bisikletini al, doğrusuna gel!” etkinliği Çarşamba akşamı gerçekleşti. “İleriye sürüyoruz!” sloganıyla düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan etkinlik kapsamında, trafik güvenliğini ve sosyal mesafeyi gözeterek CTP Lefkoşa İlçesi binası önünde toplanan kalabalık, balonlarla süslenmiş olan bisikletlerini Dereboyu istikametinden Lefkoşa Surlariçi’ne ve oradan da Ortaköy’e sürdü.