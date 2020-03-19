Bir litre ham petrol litrelik şişe sudan daha ucuz

Petrol fiyatları şubat ayı başından bu yana virüs salgınının etkisiyle düşüyor. 9 Mart'ta ise Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki anlaşmazlık ile tarihi fiyat çöküşü yaşandı.

Petrol o gün 45 dolardan 31 dolara indi.

Dün ise 24 dolara kadar gerileyerek 1,5 yılın dibini gördü.

Bir varil petrol 159 litreye eşit. Bu hesaba göre, petrolün litresi 15 cente denk geliyor. Bunun da Türk lirası karşılığı yaklaşık 1 lira ediyor.

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşe rağmen ülkemizde benzin ya da motorin rakamlarının hiç değişmemesi dikkat çekti.