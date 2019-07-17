“Bir kimlik için eziliyoruz”

Devrim DEMİR

‘Kimlik işlemleri’ için sıra numarası alabilmek adına sabahın erken saatlerinde İçişleri Bakanlığı önünde beklemeye başladığını söyleyen çok sayıda yurttaş isyan etti.

Dün, sıra numarası aldıkları halde işlem yapmadan geri döndüklerini iddia eden yurttaşlarla, ilgili bölüm personeli arasında gerginlik de yaşandı.

İşlem yaptırmak için Bakanlık’ta bekleyen ve YENİDÜZEN’e konuşan yurttaşlar, işlemler için alınan sıra numarasının sekiz buçuktan önce açılmadığını, işlemlerin yavaş ilerlediği için saatlerce beklediklerini, çoğu zaman mesai bittiği için işlem yapmadan döndüklerini savundu.

Bakanlık ‘ personel eksikliği ‘ dedi

İçişleri Bakanlığı’ndan YENİDÜZEN’e yapılan açıklamada, kimlik- nüfus kayıt bölümünde personel sayısının yetersiz olduğu, özellikle ‘izin dönemleri’ olan Mayıs-Haziran ve Temmuz aylarında personel eksikliği nedeniyle sıkıntı yaşandığını belirtildi.

İşlemlerin gerektiği sürede personel azlığı nedeniyle tıkanlık yaşandığı da belirtilirken, eksikliğin giderilmesi için girişim başlatıldığı da ifade edildi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, kimlik siteminin değiştirilmesi nedeniyle kimlik nüfus kayıtta aşırı bir yoğunluk yaşandığını da belirtildi.

Yurttaş ne dedi?

Sefer Güner: “Güneyde yarım saatte aldım, bizde iki gündür alamıyorum”

“İki gündür mesaim kendi iş yerimde değil, İçişleri Bakanlığı kapısı önünde başlıyor. Kimlik değişimi için müracaat yapacağım yoğunluk nedeniyle sabah 7’de sıra numarası alamıyorum. Birçok kişi benden daha mağdur durumda, saat beşte kapının önünde bekleyen birçok vatandaş aynı durumdan mağdur. Burada çalışan personele durumun aciliyetini anlattım bana gazeteye ver, bakan duysun personel alsın sözlerini sarf etti. Kapının önünde toplanıp herkes kendi sırasını belirliyor. İnsanlar herkes işini gücünü bırakıp burada işlerini yapmak için sabah sabah geliyor. BU görevi yapanlar yapamıyorsa, istifa etsinler, vatandaş hizmet almak için bunları bakan yapıyor. Bende bir vatandaşım ve hizmet bekliyorum” dedi.

Süleyman Özsultan: “İnsanlar burada sadece eziyet çekiyor”

“Londra’da yaşıyorum. Kimliğimi değiştirmek için geldim, sabah yedi buçuktan bu yana burada bekliyorum sıra numaram 23, şuan saat 10 buçuk ve hala 11’inci numara işlemde. Yanlış bir sistem, gelişmiş olmaya çalışacağımıza insanlara hala eziyet var. Bir çare bulunması gerekir, insanlar eziyet çekiyor” dedi.

Musa Çelik: “Kimsenin tanımadığı kimlik için eziyet çekiyoruz”

“Sabah erken saatlerde sıra numarası almak için geldim. Saat yedi buçukta sıra numarası aldım 40 şuan daha numara 11.

Kesinlikle çok yanlış bir uygulama. Ben işimden izin aldım, mesai bitene kadar halledemezsem ben yarın yinemi gelmek zorundayım? Kapıların önünde sabah karanlığında birçok kişi sıra almak için eziliyor. Kimsenin tanımadığı bir kimlik için eziyet çekiyoruz”