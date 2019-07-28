Bıçaklama zanlılarına 2 gün tutukluluk

Girne’de umumi bir yer olan Turan Güneş Sokak üzerinde, para meselesi yüzünden tartışıp, kavga ettikleri esnada, üç kişiyi farklı yerlerinden bıçaklayan ve bu sebepten ötürü aranan zanlılar S.A ve S.A, önceki akşam tespit edilmelerinin ardından tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Tufan Yoncacı olayla ilgili bulguları aktardı. Yoncacı, zanlılar S.A ve S.A’nın “Katle Teşebbüs”, “Yaralama”, “Kanunsuz Bıçak Taşıma”, “Kavga” ve “Rahatsızlık” suçlarından methaldar olduklarını söyledi.

Polis, 25 Temmuz akşamı saat 23.00 raddelerinde, Girne de umumi bir yer olan Turan Güneş Sokak üzerinde aynı yerde ikamet eden Pakistan uyruklu S.A, T.I, M.A, S.A’nın bir taraf olup, para meselesinden dolayı aralarında çıkan tartışma sonucu, diğer tarafta bulunan M.I, F.S, S.A.W.A ile birbirlerinin muhtelif yerlerine vurup kavga ettiklerini belirtti. Polis zanlıların ağız uzunluğu 16,5 cm olan bıçağı M.I’nın sağ omzuna saplayıp, adı edileni yaraladıktan sonra, F.S’nin sağ elini keserek adı edileni yaraladığını kaydetti. Polis çavuşu Yoncacı akabinde, bıçağı S.A’nın sağ köprücük kemiğine saplayarak adı edileni ağır şekilde yaraladığını söyleyen Yoncacı, M.I ve F.S kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görmüş oldukları tedavinin ardından, müşahede altına alındıklarını, S.A’nın ise hayati tehlikesi olduğunu söyledi.

Meseleyle ilgili olarak önceki gün T.I Girne’de, S.A ve S.A ise Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandıklarını belirten polis, zanlıların Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde doktor muayenesinden geçirildiklerini ifade etti. Polis, olayda kullanılan bıçağın, olay yerinde tespit edilip emare olarak alındığını, zanlı S.A gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini söyleyerek, akabinde tekrardan doktor kontrolünden geçirildiğini kaydetti. Meseleyle ilgili olarak zanlı W.A halen aranmakta olduğunu, tahkikatın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirten Yoncacı, S.A’nin hayati tehlikesinin halen devam etmekte olduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmaları talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların poliste 2 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.