Beyköy'de yangın konrol altında

Beyköy’ün üst kısmında yangını çıktı. Saat 14.00 sıralarında başlayan anız ve çalı yangınına helikopterle müdahale ediyor. İtfaiye yangının yayılmaması için emniyet tedbirlerinin alındığını belirtti.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.00 sıralarında Alevkayası yolunun kuzey kısmında sarp arazide başlayan yangına itfaiyenin yanı sıra, askeri personel, sivil savunma ve orman dairesi ekipleri ve Değirmenlik Belediyesine ait tankerler ile müdahale edildi. Geniş alana yayılan yangına ayrıca havadan helikopter ile müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam ediyor.

Foto Levent Özdağ