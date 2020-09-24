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  3. Beyköy'de yangın konrol altında
Beyköy'de yangın konrol altında

Beyköy'de yangın konrol altında

Geniş alana yayılan yangına ayrıca havadan helikopter ile müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Beyköy’ün üst kısmında yangını çıktı. Saat 14.00 sıralarında başlayan anız ve çalı yangınına helikopterle müdahale ediyor. İtfaiye yangının yayılmaması için emniyet tedbirlerinin alındığını belirtti.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.00 sıralarında  Alevkayası yolunun kuzey kısmında sarp arazide  başlayan yangına itfaiyenin yanı sıra, askeri personel, sivil savunma ve orman dairesi ekipleri ve  Değirmenlik Belediyesine ait tankerler ile müdahale edildi. Geniş alana yayılan yangına ayrıca havadan helikopter ile müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam ediyor.

Foto Levent Özdağ

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