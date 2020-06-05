Besim: “İkinci dalgaya hazır değiliz”

Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim, Covid-19’da ikinci dalgaya altyapı olarak hazır olmadığımızı söyledi. Besim, salgın sürecinde açılmaya yönelik sosyal medya hesabında paylaşımda bulunarak, personel sayısının yetersiz olduğunu, bağış alınan makinelerin depoda durduğunu, yoğun bakım şartları olmadığını savundu. PCR testinin de çok az sayıda yapıldığını ifade etti. Besim’in paylaşımı şu yönde: “Hani sağlık sisteminin önemini anlamıştık? Biz de tüm dünya gibi açılmayı konuşuyoruz. Ve çok yakında açılacağız. Türkiye’de vakalar hala her gün bine yakın. Güney Kıbrıs’ta tek- tük de olsa var. İlk dalgayı radikal bir kapanma ve bilinçli toplum sayesinde az kayıpla atlattık. Peki ama şimdi açılma kriterlerimizi belirledik mi? Yeterli testimiz var mı? Toplumun önüne 30.000 civarı yapılmış test koyuyoruz ama biliyoruz ki bu testlerin 25 bin civarı hızlı test. Güvenilirliği yok. PCR ki bu virüste esas tanıdır maalesef çok az sayıda yaptık ve elimizde ne kadar sayıda var bilmiyoruz. Eliza bağışıklık testlerinin ülkeye gelmiş olması güzel ama sadece eliza ile olmaz. Bulaşıcı Hastalıklar yasasında mevcut olan Laboratuvar komitemiz hala kurulmadı. Yoğun bakım yatak sayımızda anlamlı bir artış yok. Çoğu bağış alınan 49 vantilatör depoda duruyor kurulmadı. Kurulacakları planlanan yerler sadece bir oda. Yoğun bakım şartları yok. Yani hastalık sırasında en kötü senaryoda solunum cihazları kurulup hastalar bağlanabilir ama bu durum yoğun bakım şartları değildir. En önemlisi ciddi personel sıkıntısı var. Kurulan Mağusa yoğun bakımı bile hemşire eksikliği nedeniyle tam kapasite çalışamıyor. Pandemi hastanesi sanırım bir hayaldi. Bitirilmesi planlanan hastaneler var ki; doğru karardır ancak bunların da 2. Dalgaya yetişmesi imkansızdır. Kısacası biz 2. Dalga Covid-19’a hazır falan değiliz. Önerim bireysel olarak kendinizi koruyun. Nasılsa nasıl korunacağımız konusunda hepimiz uzman olduk.”