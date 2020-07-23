Fehime ALASYA

Maliye Bakanlığı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü olarak görev yapan Eralp Münür Pınar’ın dün görevden alındığı açıklandı. Bu görevden almayla ilgili Pınar’ın adının arazi kiralama konusunda bir usulsüzlük olayına karıştığı ve hakkında soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

Maliye Bakanı Amcaoğlu bu iddiaları yalanlayarak görevden almayla ilgili, “Ben öyle uygun gördüm, sebep göstermedim. Oraya başka birini atayacağız” dedi.

İddiaların merkezinde bulunan Eralp Münür Pınar ise görevden alınmasıyla ilgili kendisine hiçbir gerekçe gösterilmediği ve ani olarak bu kararın alındığını dile getirdi.

Yolsuzluk iddialarıyla ilgili herhangi bir soruşturmanın kendisine yansımadığını anlatan Pınar, “Soruşturma falan yapılmadı, ifadem alınmadı, bana bu yönde hiçbir şey yansımadı, ilk kez sizden duyuyorum” dedi.

Son ana dek görevinin başında olduğunu ifade eden Pınar, gerekçe gösterilmeden yapılan bu görevden almanın ‘siyasi’ olduğu görüşünü belirtti.

Amcaoğlu: “İddialar dedikodu”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Eralp Münür Pınar hakkındaki yolsuzluk ve soruşturma iddialarını da yalanladı.

Herhangi bir yolsuzluk tespiti yapmadıklarını, soruşturma başlatmadıklarını anlatan Amcaoğlu, “Böyle bir gerekçe yok, bu sadece dedikodu. Bugün ben böyle gerek gördüm, Başbakan ve Cumhurbaşkanı da onayladı, tüm sorumluluk bana ait. Nerede kim soruşturma başlatmış? Bu iddiaları ortaya atanlar çıkıp altını doldursun. Biz bir soruşturma başlatmadık, yolsuzluk tespitimiz olmadı” dedi.

Bu göreve başka birini atayacağını dile getiren Amcaoğlu, ortada konuşulan isimler olduğunu, bunların da ‘dedikodudan’ öteye gitmediğini belirtti.

Atanacak olan ismi açıklamayan Amcaoğlu, Eralp Münür Pınar’ın görevden alınmasıyla ilgili “Bu tamamen benim iradem ile alınmış bir karardır, ben öyle uygun gördüm, sebep göstermedim. Oraya başka birini atayacağız.” dedi.