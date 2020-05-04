Belediyelerin Covid-19 önlemleri sürüyor

Belediyelerin Coronavirüsü salgınına yönelik uygulamaları devam ediyor.

Girne Belediyesi çalışanların risk ve tehlikelere karşı eğitimlerinin yenilenmesi ve güncellenmesi çalışmalarını bugün de sürdürdü. Lefke Belediyesi, bugün yeniden açılan iş yerlerini dezenfekte etti.

Lefkoşa Türk Belediyesi ise evlerinde olan vatandaşların daha keyifli, eğlenceli, öğretici, sosyal ve sağlıklı zaman geçirmesini sağlamak amacıyla sosyal medya hesapları üzerinden organize ettiği çalışmaları bu hafta da sürdürdü.

GİRNE

Girne Belediyesi çalışanların risk ve tehlikelere karşı eğitimlerinin yenilenmesi ve güncellenmesi çalışmalarına devam ediyor.

Covid-19 olarak da tanımlanan yeni tip Koronavirüs salgını ile mücadele programı çerçevesinde, çalışanların risk ve tehlikelere karşı eğitimlerinin yenilenmesi ve güncellenmesi çalışmaları devam ediyor.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, kişisel koruyucu donanımların sağlığı tam olarak koruyabilmesi için hangi koruyucu kıyafetin hangi sıraya göre giyilip çıkarılacağı hangi koşullarda muhafaza edileceği ve kişisel koruyucu donanımın atık yönetimi ile ilgili arasındaki ilişkilere göre eğitimlerin verilmeye devam edildiği kaydedildi.

Özellikle gıda paketi dağıtımı konusunda oluşturulan ekibe güncel bilgiler yanında, maske, eldiven ve tulum giyme konusunda eğitim verilmeye devam edildi.

Belediye Başkanı Nidai Güngördü “Ülkemiz genelini etkisi altına alan Corona virüs (Covid-19) salgınını önlemek için ülke genelinde alınan önlemler çerçevesinde Girne Belediyesi olarak günlük hayatın elzem hizmetlerinin aksamadan devamı için ilgili ekiplerle yoğun çalışmalara devam edilmektedir. Bakanlar Kurulu’nun bu süreç içerisinde aldığı karar doğrultusunda, zaruri durumlar harici sokağa çıkılmaması gerekmektedir” dedi.

LEFKE’DE İŞ YERLERİ BELEDİYE TARAFINDAN DEZENFEKTE EDİLDİ

Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda Lefke’de bugün yeniden açılan iş yerlerinin Lefke Belediyesi tarafından dezenfekte edildiği bildirildi.

Lefke Belediyesinden yapılan açıklamada, iş yerlerine koronavirüs ile ilgili bildiri kitabı, Lefke Belediyesi gazetesi ve maske takdim edildiği kaydedildi.

LTB’NİN HAFTALIK SOSYAL MEDYA AKTİVİTELERİ SÜRÜYOR

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) birçok yurttaş ve ailenin evlerinde olduğu bu süreçte daha keyifli, eğlenceli, öğretici, sosyal ve sağlıklı zaman geçirmesini sağlamak amacıyla bu hafta da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı çalışmaları paylaştı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamada, 4-10 Mayıs haftasında toplam 14 etkinliğin sosyal medya üzerinden yayınlanacağı belirtildi.

Program şöyle:

“4 Mayıs Pazartesi, 17.00 - LBO Müzisyenleri Kişisel Performanslar | Cahit Kutrafalı; 21.00 - Şiddete Karşı Yan Yana - Kadın ve Emek (Video)

5 Mayıs Salı, 11.30 - Sesli Kitap | İzel Seylani - Bıcırık Todi; 17.00 - Evden Eve Şiirler | Fikret Demirağ - Şiirin Vaktine Mezmur Seslendiren: Yıltan Taşçı; 20.00 - Sahneden Eve Oyunlar | Lefkoşa Belediye Tiyatrosu - Deli Dumrul.

6 Mayıs Çarşamba, 11.30 - Çocuktan Çocuğa Masallar | Renk D. Denerel - Pijamalı Zebra; 16.30 - Evden Eve Şiirler | Filiz Naldöven - Kimlik Çiçeği Seslendiren: Yıltan Taşçı; 21.00 - Müzik Evinde | Ersen ve Zeliş Evden Canlı Konser.

7 Mayıs Perşembe, 17.00 - Evden Eve Şiirler | Neşe Yaşın - Yurdunu Sevmeliymiş İnsan

Seslendiren: Serkan Soyalan; 21:00 Lefkoşa Belediye Orkestrası Konser Tekrarı | 80’ler.

8 Mayıs Cuma, 10.30 Evde Kal, Hareketli Kal | K.T.F.B. iş birliğinde Fiziksel Aktivite; 20.00 - Sahneden Eve Oyunlar | Lefkoşa Belediye Tiyatrosu – OBEB.

9 Mayıs Cumartesi, 11.00- Evden Eve Şiirler | Bülent Fevzioğlu-Takvimler İçinde Seslendiren:Yıltan Taşçı.

10 Mayıs Pazar: 11.30 - Sesli Kitap | Hatice Tezcan - Doğduğun Gece”