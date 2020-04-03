"Belediyelerden yapılan %25'lik kesinti kaldırılmalı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada belediyelerden yapılan yüzde 25’lik kesintinin kaldırılması gerektiğinin altını çizerek, belediyelerin gelirlerinin azalırken verdikleri hizmet ve harcamalarının arttığını açıkladı.

Erhürman paylaşımında;

‘Tam sokağa çıkma yasağı uygulanan Karpaz bölgesindeki belediye başkanları belediyelerinin mali açıdan çok zor durumda olduğunu bildiriyor. İçinde bulunduğumuz koşullarda tüm belediyelerin gelirleri (% 25 kesinti başta olmak üzere) azalırken, verdikleri hizmetler ve yaptıkları harcamalar artıyor. Bu şartlarda belediyelerin motivasyonlarını ve hizmetlerinin sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkileme lüksümüz yok. % 25 kesinti kararını kaldırmak, özellikle mali açıdan zor durumda olan belediyelerin borçlarını ertelemek ve ihtiyaç duydukları katkıları yapmak zorundayız..’ dedi.