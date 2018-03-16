BAYBARS: YASALAR REVİZE EDİLMELİ

Meclis Genel Kurulu’nda 5’inci gününe giren 2018 Bütçe görüşmeleri bugün 38 milyon 544 bin 500 TL’lik Mahkemeler bütçesiyle başladı.

ARIKLI: “VATANDAŞLARIN YARISI BİRBİRİYLE DAVALI”



İlk sözü YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı aldı. Arıklı, vatandaşların yarısının birbiriyle davalı olduğunu, adaletin, farklı sebeplerle sürekli geciktiğini söyledi.

Polisin kıt imkanlarıyla suçluları çabucak yakaladığını ancak “geciken adalet adalet değildir” ilkesinin bizim ülkemizde de geçerli hale geldiğini belirten Arıklı, davalarla ilgili istatistik bilgi verdi.



“ADALET EŞİT DAĞITILMALI Kİ HERKESİN İÇİ RAHAT OLSUN”



YDP Genel Başkanı Arıklı, yargıda bir takım yanlışlıklar yapıldığını, Başbakan’ın “kalın ayarına rağmen” bu konuyu bir kez daha açmak zorunda olduğunu belirterek, “Adalet eşit dağıtılmalı ki herkesin içi rahat olsun” dedi.

Adaletin sorgulanmasının kimsenin işine gelmeyeceğini, bu nedenle kişiye göre kararlar değil eşit adalet gerektiğini dile getiren Arıklı, bu nedenlerle yargının tartışılamayacağı bir ortam yaratmanın görevleri olduğunu kaydetti.

Arıklı, hükümetin yargı reformuyla ilgili atacağı her adımı destekleyeceklerini belirtti.



ANGOLEMLİ: “MAHKEMELERE OLAN İNANÇ YİTİRİLMEMELİ”



TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, mahkemelerin halk gözündeki önemine değinerek, mahkemelere olan inancın yitirtilmemesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle ara emirlerinin sık sık ertelenmesinin bir zafiyet yarattığına dikkat çeken Angolemli, bunun halkta istenmeyen güvensizlik algısı oluşturduğunu söyledi.



ÖZTÜRK: “MAHKEMELERDE HÂLÂ SAĞLIKLI BİR İŞLEYİŞ YOK”



UBP milletvekili Yasemin Öztürk, personel eksikliği nedeniyle yaşananlara örnek vererek, mahkemelerde yaşanan sorunların şikayet edileceği bir merci olmadığını söyledi.



HASİPOĞLU: “YASALARDAKİ EKSİKLER HEM AVUKATLARI HEM MAHKEMELERİ ZORA SOKUYOR”



UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığının hayatın her safhasında herkesin ihtiyacı olan hukuk ve adaleti sağladığını ifade ederek, yargıçların kendi kafalarına göre değil yapılan yasalarla karar verdiğini, o yüzden Meclis’in de konuya dahil olduğunu söyledi.

Hasipoğlu, dava süreçleriyle ilgili bilgi vererek, ara emirleriyle ilgili kriterleri anlattı.

Sabıka kayıtlarının mahkeme tarafından silinmesine izin veren yasayla ilgili eksiklikleri de dile getiren Hasipoğlu, yapılan yasalardaki eksikliklerin hem avukatları hem de mahkemeleri zora soktuğunu söyledi.

Hasipoğlu, yasalardaki eksikliklerin uygulamada fark edildiğini, bu nedenle de yapılan şikayetlerin oluşturulacak komitelerde tadil edilebileceğini belirtti.



TATAR: “İHTİSAS MAHKEMELERİ KURULMALI”



UBP Milletvekili Ersin Tatar da, bağımsız ve güvenilir mahkemelerin ekonomi için de vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Tatar, yargının şahsi duygularla uygulanamayacağını dile getirerek, ülkenin kanunlarının temel alınması ve karışıklığa sebep vermemek gerektiğini kaydetti.

İhtisas mahkemelerinin kurulmasının önemine işaret eden Tatar, devletin büyümesiyle davaların da çeşitlendiğini söyledi.

Tatar, geçmişte vatandaşların mağduriyetlerini azaltmak için bankalarla yapılan çalışmaları anlatarak, ödenemeyecek taksitler belirleyip ödemediği için kişileri hapse atmanın doğru olamayacağını belirtti.

Avukat tutacak parası olmayan kişilerin mağduriyetlerini giderecek de bir yöntem bulunması gerektiğini söyleyen Tatar, tüm tarafların güçlü ve bilinçli hukukçulara ihtiyacı olduğunu kaydetti.



Mahkemelerin 38 milyon 544 bin 500 TL’lik bütçesi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edildi.



BAYBARS: YASALAR REVİZE EDİLMELİ



Oylamadan önceki görüşme sırasında söz alan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, günün koşullarına uygun yasa çalışmalarının yapılması ve güncelliğini yitiren yasaların revize edilmesi hedeflerine işaret etti.



“Mahkemelerin bağımsızlığına inanıyor ve güveniyorum” diyen Baybars, yargı bağımsızlığının önemli olduğunu vurguladı.



Baybars, şiddet mağduru kadın ve çocukların, adli yardıma muhtaç kişilerin kendilerini güvende hissedecekleri Adli Yardım Yasası’nın çıkarılması gerektiğini söyledi. Baybars, “Bunu da ivedi şekilde hayata geçirmeliyiz” dedi.



Yargıdaki alt yapı eksikliklerine de değinen Baybars, mahkemelerin bütçe konusunda bağımsız hale gelmesinin önemine değindi.



Baybars, arabuluculuk ve hakemlik müessesinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ihtisas mahkemelerine ihtiyaç olup olmadığı konusunda verilere ihtiyaç olduğunu söyledi.



Faiz Yasası’nın kadük olduğunu anımsatan Bakan Baybars, bu alandaki eksiklikleri aktardı ve “Bu yasa uzun süredir bekliyor. Gerekli bir yasa” dedi.



Yapılandırma Yasası’nın değişmesi gerektiğini belirten Baybars, “İdare yargının kararlarına uymakla yükümlüdür. Geçen dönemde bunun olmadığını gördük. Bizim dönemimizde bu olmayacak” dedi.



GÜNDÜZ



UBP Milletvekili Menteş Gündüz de konuşmasında, çocuk mahkemelerinin oluşturulması konusuna önem verdiğini kaydetti. Gündüz, ülkedeki yabancı öğrenci sayısına işaret etti ve hem karakollardaki hem de mahkemelerdeki tercüman sayılarının artırılması için çalışma yapılması gerektiğini belirtti.



Mahkemelerdeki fiziki ortamlarla ilgili de konuşan Gündüz, engellilerin buralara ulaşım sıkıntısı çektiğini söyledi.



Yargıçları mahkemelerde çevik kuvvetin beklediğini vurgulayan Gündüz, “Buraları desteklenmeli” dedi.



Suçların sicilden silinmesine değinen Menteş, “Herkesin ikinci bir şansı olması gerektiğini göz önünde bulundurarak bir yasa çalışması yaptık” dedi.