Başmüfettiş tüm iddiaları reddetti

Polis Başmüfettişlerinden A.S.A “Kamu Görevlisi Tarafından Rüşvet alma, Resmi evrak sahteleme ve Resmi evrakı tedavüle sürme suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından teminata bağlanmak üzere dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müdür Muavini Ahmet Soyalan, huzurda bulunan Başmüfettiş olan zanlı A.S.A’nın, 1 Ağustos’ta “Kamu Görevlisi Tarafından Rüşvet almak”, “Resmi evrak sahteleme” ve “Resmi evrakı tedavüle sürme” suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi.

‘Aranan sahışla ilgili tutuklanma emrini yerine getirmedi’

Soyalan, E.H isimli bir şahsın 2009 yılında hakkında “Evrak sahteleme, tedavüle sürme”, “Sahtekarlıkla para temini” suçlarından aranan şahıs ilan edildiğini ve E.H’nin o dönemde İngiltere’de bulunduğunu yineledi. Soyalan, E.H’nin aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden tutuklama emri alındığını ve 2009 ile 2018 yılları arasında aranan şahıs ilan edildiğini belirtti. Soyalan, A.S.A ile E.H’nin teması olduğunu ve adaya dönmesi halinde serbestçe giriş yapabileceğini sağlayacağı yönünde ellerinde belge olduğunu anlattı. Ahmet Soyalan, E.H’nin Ay Demet (Kermiya) barikatından kuzeye giriş yaptığını ve A.S.A’nın tutuklanma emrini yerine getirmediğini kaydetti.

‘Başmüfettişe İngiltere’den araba getirdi’

Soyalan, E.H’nin hakkındaki suçlamalarla ilgili şikayetçi olan şahsa 10 bin sterlin verdiğini ve A.S.A’ya da İngiltere’den araba getirdiğini itiraf ettiğine vurgu yaptı.

Soyalan, “Bu ifade sonrasında A.S.A tutuklandı. Araba emare alındı. Elimizde şahadet var” dedi. Polis Müdür Muavini Ahmet Soyalan, benzer şekilde bir dosyanın da kapatıldığına işaret etti.

Soyalan, zanlı A.S.A’nın yine bir şahsın dosyasında, “Evrak Sahtelemek” suçundan iki tanığa müdahale edildiğini ileri sürdü. Soyalan, bu dosyadaki ifadelerin aksi yönünde sahte ifadelerle evrak sahtelenip, dosyanın savcılığa gönderildiğini anlattı. Soyalan, “Dosyada ‘mesele yok’ olarak kapattığı ve adaletin seyrini değiştiği belirlendi. Tahkikatın tamamlandığını belirten Soyalan, KKTC vatandaşı olan A.S.A’nın mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Tüm iddiaları reddetti

Zanlı Başmüfettiş A.S.A’nın avukatı Muhabbet Mevsimler, teminat şartlarına itiraz etmedi ancak tüm iddiaları reddettiklerini kaydetti.

Huzurunda verilen şahadet ve beyanları değerlendirenYargıç Cenkay İnan, zanlının aleyhinde getirilecek olan davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 5 Bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı iki kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.