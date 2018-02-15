Başbakan Tufan Erhürman, devlet dairelerinde bu dönemde başbakan fotoğrafı asılmayacağını açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden paylaşım yapan Erhürman, konuyla ilgili şunları yazdı;

“Çok önemli bir konu değil ama sosyal medyada birkaç kez gündeme getirildiği için söyleyeyim: Bu dönemde devlet dairelerinde duvarlara başbakan fotoğrafı asılmayacak.”