"Başbakan fotoğrafı asılmayacak”
Başbakan Tufan Erhürman, devlet dairelerinde bu dönemde başbakan fotoğrafı asılmayacağını açıkladı.
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Başbakan Tufan Erhürman, devlet dairelerinde bu dönemde başbakan fotoğrafı asılmayacağını açıkladı.
Sosyal paylaşım sitesi üzerinden paylaşım yapan Erhürman, konuyla ilgili şunları yazdı;
“Çok önemli bir konu değil ama sosyal medyada birkaç kez gündeme getirildiği için söyleyeyim: Bu dönemde devlet dairelerinde duvarlara başbakan fotoğrafı asılmayacak.”
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