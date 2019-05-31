Başbakan Ersin Tatar: “Özersay’a konuşmalarımıza dikkat edelim dedim”

Başbakan Ersin Tatar, hükümet ortağı, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’a “konuşmalarımıza biraz dikkatli olalım” uyarısı yaptığını söyledi.

Özersay’ın UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün ile ilgili söylediklerinin zamanlama açısından doğru olmadığını, güvenoyu öncesinde ortalığı karıştırdığını kaydetti.

“Hükümet ortaklığına da haksızlık oldu. Şu anda uyum içinde çalışabilecek hükümet modelinden bahsediyoruz” diyen Tatar, “Bunları dürtmek, tabanı alevlendirmek doğru olmadı” şeklinde konuştu.

Tatar, Eski Genel Başkan, yarınki güven oylamasından endişe duymadığını da belirtti.

UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün bazı tartışmalar nedeniyle ‘güvenoyu vermeyeceğine’ yönelik açıklama yaptığını da kaydederek, Sunat Atun’un ise yurt dışında olduğunu, Pazar günü adaya geleceğini dile getirdi.

Kamuoyunda kabineye yönelik devam eden tartışmalara da değinen Tatar, “Listeyi ben yazdım, götürdüm, verdim. Kimse bana aksini iddia edemez, sorgulayamaz” dedi.

Tatar’ın açıklamalarının satırbaşları: “Hüseyin Özgürgün ile ilgili söylenenler zamanlama açısından doğru olmadı. Güvenoyu öncesinde ortalığı karıştırdı”

“Hükümet ortaklığına haksızlık oldu”

“Bunları dürtmek, tabanı alevlendirmek doğru olmadı” şeklinde konuştu.

“Talimatla iş yapmayız”

“Parti içerisinde bazı kırılganlıklar olabilir. Bu iç meseledir. Bir yanlışın olacağını düşünmüyorum”

“Güven oylaması ile ilgili endişem yok”

“Hüseyin Özgürgün, bazı tartışmalar oldu, bundan dolayı böyle bir açıklama yaptı”

“ Sunat bey, yurt dışına gitti. Bana Pazar gününe yetişebileceğini söyledi. Yarın gelirse daha iyi olur”

“Kabine böyle olduysa, ille de hep böyle olacak diye bir şey yok”

“Elçilik meselesinin istismar edilmesi iyi niyet değildir. Zaman zaman elçiliğe gideriz, Türkiye ile de temaslarımız olur”

“Benim kararım, kimse sorgulayamaz” (Kabine meselesi)

Tatar, bu sabah Genç TV’de Baykan Gürses Özdağ’ın hazırlayıp sunduğu, ‘Merhaba Yeni Gün’ programına konuk oldu, iç siyasetteki gelişmelere yönelik önemli açıklamalar yaptı.

Tatar’ın açıklamaları özetle şöyle:

“Özgürgün ile ilgili açıklamalar zamanlama açısından doğru olmadı”

“Hüseyin Özgürgün ile ilgili açıklamalar, zamanlama açısından doğru olmadı, söyledim… Hangi ortamda ne söylendi, bu gazetelere nasıl çıktı bilemiyorum. Ancak bu, şimdiki bir mesele değil. Koalisyon ortaklığı kurduk, güvenoyu almaya çalışıyoruz. Hükümet programı okundu, icraat yapmak lazım. Buna konsantre olmak lazım, bunun artık gereği yok.

Bir süreç yaşandı, beni bu olay pek de ilgilendirmiyor. Bazı iddialar vardı, şu ana kadar neden gelmedi?”

“Güvenoyu öncesi ortalığı karıştırdı”

“Başbakan ve UBP Genel Başkanı olarak bir şey gelirse engel olmayız. Ama her gün onunla uğraşamam. Devletin organları yürütsün. Bir şey yoksa zaten gelmeyecek. Varsa geldiğinde engel olmayız. Bunu kurcalamanın alemi yok. Kudret bey bir şey söyledi, nerede nasıl söyledi, hangi manada söyledi, bilmiyorum. Ama o alınmış, manşetlere kadar getirdi. Olay, güvenoyu öncesinde ortalığı bu kadar karıştırmıştır. Hükümet ortaklığına da haksızlık oldu. Şu anda uyum içinde çalışabilecek hükümet modelinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunları dürtmek, tabanı alevlendirmek doğru olmadı.

Dün Kudret Özersay’a da “konuşmalarımıza biraz dikkatli olalım” dedim, pek cevap vermedi. Esas gündem maddesinin bu olmadığını da biliyor. Herhalde sorulan bir soru üzerine bunu söyledi.”

“Güven oylaması ile ilgili endişem yok”

“Güven oylaması ile ilgili endişem yok. Hüseyin Özgürgün dün bazı tartışmalar oldu, bundan dolayı böyle bir açıklama yaptı. Sunat bey, yurt dışına gitti. Bana Pazar gününe yetişebileceğini söyledi. Yarın gelirse daha iyi olur. O bana bilgi verip, gitti. Daha önceden programlanmış, önemli bir ziyareti olduğunu söyledi.

Hükümete tam destek olacağını duyurmuştu. Orada bir sıkıntı yok, Meclis’e gelip komitelerde de yardımcı olacağını söylemiştir. Bu açıklama önemliydi.”

“Kırılganlıklar olabilir ancak bir yanlışın olacağını düşünmüyorum”

“(Önder Sennaroğlu’nun açıklamaları)Parti içerisinde bazı kırılganlıklar olabilir. Bu iç meseledir. Bir yanlışın olacağını düşünmüyorum.”

“Kabine, isimler tekrar değişebilir”

“Kabine şekillendirilmesinde her zaman sıkıntısı yaşanır, bu birkaç gün gider. Herkesin beklentisi var. Tüm vekiller eşdeğerde, bu başarı hepimizin... Bundan sonra da beraber çalışmamız gerekiyor. Başarısızlık da hepimizin olur. Önümüzde seçimler olacaktır. Bunlara mutlaka katılmak, yeniden seçilmek herkesin arzusu... Emekliye çıkacak birini görmüyorum. Siyaset, uzun soluklu bir maraton... Bu dönem böyle olmuştur. Gelecek dönem, kısa bir zaman sonra kabine, isimler tekrar değişebilir. Bütün bunlara hazırlıklı olmak gerekiyor.”

“Eski Genel Başkanlar da bunları yaşadı”

“Eski Genel Başkanlar da bunları yaşamıştır. Önemli olan soğukkanlı şekilde yönetebilmek, güveni verebilmek, kucaklayıcı tavrı samimiyetle ortaya koymaktır. Ben onu yapmaya çalışıyorum. Bu saatten sonra başarı hepimizin başarısı olacaktır.”

“Kabine kararımı kimse sorgulayamaz”

“Biz talimatla iş yapmayız. TC Elçiliği de böyle bir şey yapmaz. Etrafı dinledim, bu kabine böyle oluştu. Ancak kabine böyle olduysa, ille de hep böyle olacak diye bir şey yok. Hem parti içi, hem her bakanlığa göre bu işi yapabilecek, birkaç da yeni ismi kabineye koydum. Bütün arkadaşlarımı kucaklıyorum. Bu bir nöbet meselesi… Beraber çalışalım, partiye birlikte sahip çıkalım. İlerde mutlaka herkes fırsat bulacaktır. Elçilik meselesinin istismar edilmesi iyi niyet değildir. Zaman zaman elçiliğe gideriz, Türkiye ile de temaslarımız olur.”

“Türkiye ile ilişkileri germek, halka ne getirir?”

“Cemal Özyiğit, dün çıktı bir şeyler söyledi. Türkiye’nin kendisini bu nedenle kabul etmediğini söyledi. Bu ne kadar doğru? Türkiye ile ilişkileri germek, halka ne getirir bunun hesabını yapıyorlar mı? Eğer karşı şeyler gelirse, hassasiyetlerimizi, duyarlılıklarımızı savunmak lazım. Bu dengeyi iyi kuran, halka bir şeyler verebilen başarılı olur. Neyi dinleyip, neyi dinlemeyeceğim bana kalmış bir şey.”

“Benim kararım, kimse sorgulayamaz”

“Parti içinde de dışında da kabine ile ilgili söylenenlere şunu diyorum; bu benim kararım. Kimsenin sorgulama hakkı da yok. Öyle oldu, böyle oldu diye… Listeyi ben yazdım, götürdüm, verdim. Kimse bana aksini iddia edemez, kesir de edemez. Bu açıklama çok şey anlatır, Cemal Özyiğit’e de cevaptır. Haddimizi bileceğiz, meydan okumakla hoş durum ortaya çıkmaz”

“Programda yapabileceklerimizi yazmaya çalıştık”

“Programdaki söylenenleri yapabilmek önemli… Daha fazla şey söyleseniz, yapabilecek misiniz? Yapabileceklerimizi yazmaya çalıştık. Bizim için öncelikli konu, Kıbrıs meselesindeki duruşumuzdur. Uyumlu bir hükümet, Kıbrıs konusunda da görüşlerimiz örtüşüyor. Kudret Özersay, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı olarak bu görevde daha aktif siyaset izlemeli. Temasları, açıklamaları ile… Bir önceki Hükümet döneminde eli kolu bağlıydı. Çünkü bir görüş yoktu. Kendi görüşünü ifade ettiğinde de sıkıntı oluyordu. Bu görevini şu anda daha etkili şekilde yapacaktır.