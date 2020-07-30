Bariyerlere çarptı, takla attı

Mağusa'da bugün Yeni hastane yolu üzerinden kuzey istikametine doğru giden 81 yaşındaki İsmet Ak, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla birlikte takla attı. Geçirdiği kazanın ardından önce Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ak, oradaki tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nabantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İsmet Ak'ın tedavisi sürerken, olayla ilgili polis soruşturması da devam ediyor.

Yolun iki tarafındaki bariyerlere çarparak, takla attı

Mağusa Yeni Hastane yolunda saat 10.30 sıralarında kuzeye doğru seyreden 81 yaşındaki İsmet Ak, HE 106 plakalı salon aracı ile, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solunda bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun soluna doğru savrulan araç, yolun diğer tarafındaki bariyerlere de çarparak takla attı.