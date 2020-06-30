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Banka dökümleri bekleniyor

Banka dökümleri bekleniyor

Gökhan Naim’in öldürülmesi ile ilgili tutuklanan C.Ü., aleyhindeki soruşturma sürüyor

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Gökhan Naim cinayeti ile ilgili olarak tutuklanan zanlı C.Ü. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlının Lefkoşa’da ‘taammüden adam öldürme’, ‘adam öldürme’, ‘silahlı soygun’, ‘kanunsuz ateşli silah taşıma tasarrufu’, ‘kanunsuz patlayıcı madde taşıma tasarrufu’ ve ‘meskûn mahalde ateş açma’ suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlı C.Ü.’nün Gökhan Naim’in öldürülmesi ve tasarrufundaki içi para dolu çantanın çalınıp, Zahid Masood’a verildikten sonra ayni gün Girne Bahçeli’de zanlıya verildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, 19 Haziran 2020 tarihinde zanlının derdest emri gereği Girne’de tutuklandığını ve cinayetle ilgili sözlü beyanlarında bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının 8 günlük tutukluluk süresince 5 ifade alındığını, cep telefonunun dökümlerinin alındığını ve banka hesap dökümünün beklendiğini anlattı.

Polis, zanlının cinayetle bağı olup, olmadığının netleşebilmesi için zanlının 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

 

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