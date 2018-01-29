Bakanlıklar nasıl olacak?
İşte 4'lü koalisyon hükümeti için parti başkanlarının bakanlıklar için vardıkları uzlaşı
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Bakanlıklar nasıl olacak?
(4 partiye yakın kaynakların iddiası. Resmi açıklama yapılmadı.)
CTP
Başbakanlık
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
(Koop-Bank, Vakıflar, Kıb-Tek, Orman Dairesi, Gençlik, Spor)
HP
İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı,
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
(Şehir Planlama Dairesi)
DP:
Maliye Bakanlığı
Turizm ve Çevre Bakanlığı
(Gümrük Dairesi, Hazine Dairesi, Para Kambiyo Dairesi)
TDP:
Eğitim Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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