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Bakanlıklar nasıl olacak?

Bakanlıklar nasıl olacak?

İşte 4'lü koalisyon hükümeti için parti başkanlarının bakanlıklar için vardıkları uzlaşı

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Bakanlıklar nasıl olacak?
(4 partiye yakın kaynakların iddiası. Resmi açıklama yapılmadı.)

 

CTP

Başbakanlık

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı

(Koop-Bank, Vakıflar, Kıb-Tek, Orman Dairesi, Gençlik, Spor)


HP

İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı,

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
(Şehir Planlama Dairesi)


DP:

Maliye Bakanlığı
Turizm ve Çevre Bakanlığı

(Gümrük Dairesi, Hazine Dairesi, Para Kambiyo Dairesi)


TDP:

Eğitim Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 

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