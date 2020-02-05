Bafra'da kaza: 3 yaralı

Bafra-Çayırova Anayolu üzerinde meydana gelen kazada üç kişi yaralandı. Saat 11.00 sıralarında Bafra-Çayırova anayolu üzerinde yaşanan kazada, 30 yaşındaki Hayrettin Öztürk yönetimindeki NF 469 plakalı kamyonla dikkatsiz seyrettiği esnada Bafra yoluna dönüş yapmak için bekleyen 31 yaşındaki Murat Çınar yönetimindeki HK 118 plakalı araca çarptıktan sonra elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazanın ardından yaralanan her iki araç sürücüsü ve HK 118 plakalı salon araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Büşra Erdemir, Mağusa Hastanesine sevk edildiler.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.