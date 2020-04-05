Baflı Şakir Cemal’i de kaybettik

Koronavirüs Londra’da bir Kıbrıslı insanımızı daha aramızdan kopardı. Londra’da yaşayan Şakir Cemal hastanede hayatını kaybetti.

Londra Gazete’de, Koronavirüs sebebiyle tedavi altına alınan ve North Middlesex Hastanesi'ne yatırılan Cemal’in salgın sebebiyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Aslen Kıbrıs’ın Baf bölgesinden olan Cemal, sosyal medya hesabından bir fotoğrafla insanları uyarmıştı.

Tedavi gördüğü hastaneden paylaştığı fotoğrafın altına, “Ölü suratı. Eğer dışarı çıkarsanız bekleyin ve bir daha hiç aynı olmayacaksınız.” yazan Cemal’e, sevenleri moral amaçlı yorumlar yapmış, hastalığında ona destek olmuştu.

İNGİLTERE'DE KAYBETTİĞİMİZ KIBRISLI TÜRKLER (35 kişi)

Elmaziye Kanlı (92),

Mustafa Ahmet (89),

Kâmil Ahmet (87),

Ahmet Rasit,

Yıldıray Faik (62),

Şengül Besim,

Mehmet Abdurrahman (78),

Hasan Ali,

Hüseyin Yusuf Şufta,

Zülfiye Osman,

Güney Osman Tarzan (77),

Safi Levent (78),

Mustafa Mehmet,

Niyazi Numanoğlu,

Mehmet Erdoğan (78),

Rahme Erdoğan Tayip,

Doğan Ahmet Konkurt (72),

Arif Niyazi,

Samime Bilginer (79),

Çetin Çetinkaya,

Serdar Bali (49),

Tayfun Salih (54),

Ahmet Kâmil (62),

Osman Mehmet (67),

Özkan Hüseyin,

Hatice Yusuf Veci (85),

Türker Enver (63),

Hilmi Miksi,

Rifat Hasan Rezvan,

Hüseyin Kavaz,

Sündüz Yusuf Ramadan,

Ersin Mehmet Soyalan (75),

Rifat Hassan Rezvan,

Salise Demirağ (82)

ve Şakir Cemal.