Aysan Çeliker: Kafama koyduğumu yaparım

(Uluslararası İlişkiler Uzmanı)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… İnsan

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Antika uzmanı olurdum

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Siyaset

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık

En büyük pişmanlığım… İç sesimi dinlememek

En büyük sevincim… Mezuniyetim.

Hayatımın dönüm noktası… Londra’dan ayrılmak

Beni en çok etkileyen yazar… Charles Dickens

Başucumdaki kitap… Doğudan Uzakta, Amin Maalouf

En keyif aldığım müzik… Klasik

En son izlediğim film… Dangal

Kendim için son aldığım şey… Bluz

Dolabımdaki en gereksiz şey… Yok, gereksiz şeyi dolabıma koymam

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Tarihi kitap

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Öfkem

Kendimde beğendiğim özellik… Kafama koyduğumu yaparım

Olmasa da olur… Misafir yemek odası

Olmazsa olmaz… Sıcak su

En iyi yaptığım yemek… Kolokas

Hayalimdeki dünya… Tüm İnsanların bulundukları ülke şartlarına göre temel ihtiyaçlarının karşılandığı ve gelecek korkuları olmadığı bir dünya

Aşk benim için… Gençlik hormonu, aklın geçici körlüğü.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Yok

Görmek istediğim yer… Nepal

Mutlaka yapmak istediğim… İtalya’yı arabayla gezmek

Son olarak söylemek istediklerim… Hayat güzel, yeter ki huzur ve sağlık olsun