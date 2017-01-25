Aysan Çeliker: Kafama koyduğumu yaparım
İçimizdekiler/ Ülviye akın Uysal
(Uluslararası İlişkiler Uzmanı)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… İnsan
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Antika uzmanı olurdum
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Siyaset
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık
En büyük pişmanlığım… İç sesimi dinlememek
En büyük sevincim… Mezuniyetim.
Hayatımın dönüm noktası… Londra’dan ayrılmak
Beni en çok etkileyen yazar… Charles Dickens
Başucumdaki kitap… Doğudan Uzakta, Amin Maalouf
En keyif aldığım müzik… Klasik
En son izlediğim film… Dangal
Kendim için son aldığım şey… Bluz
Dolabımdaki en gereksiz şey… Yok, gereksiz şeyi dolabıma koymam
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Tarihi kitap
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Öfkem
Kendimde beğendiğim özellik… Kafama koyduğumu yaparım
Olmasa da olur… Misafir yemek odası
Olmazsa olmaz… Sıcak su
En iyi yaptığım yemek… Kolokas
Hayalimdeki dünya… Tüm İnsanların bulundukları ülke şartlarına göre temel ihtiyaçlarının karşılandığı ve gelecek korkuları olmadığı bir dünya
Aşk benim için… Gençlik hormonu, aklın geçici körlüğü.
Onunla çok tanışmayı isterdim… Yok
Görmek istediğim yer… Nepal
Mutlaka yapmak istediğim… İtalya’yı arabayla gezmek
Son olarak söylemek istediklerim… Hayat güzel, yeter ki huzur ve sağlık olsun