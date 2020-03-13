"Ayrı bir Karantina Hastanesi gerekiyor"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası COVID19 ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Hükümetin açıkladığı önlemleri yetersiz bulan örgütler, acilen ayrı karantina hastanesinin kurulmasını talep etti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut:

“Olağanüstü bir durum var. Corona Virüs tüm dünyadaki gibi ülkemizi de etkilemeye başladı. Bizde hala infort vaka olmasına karşın sadece 1 vakamızın yerli vaka olması bizi endişelendiriyor. Bu gün itibariyle yeni düzenleme ve tedbirlere ihtiyacımız var. Tüm sınır kapılarında sadece KKTC yurttaşları ve çalışma izinlilere izin verilmesi, girenlerin 14 gün izlenme alınması, zaman kaybetmeden ayrı bir karantina hastanesi yaratılmalı, Kamu ve özeldeki tüm iş yerlerinin çalışmasının sınırlandırılmasına, sokağa en asgari şekilde çıkılmasına yasal girişim başlatılmasına gerek duyuyoruz. Bizler, oluşturulduğumuz bilimsel raporu daha önce sunmuştuk. Yeni gelişen durum karşısında yeni raporumuzu sunmaya hazırız. Ülkede devletin alacağı zamanında ve yeterli tedbirlerle bu salgını atlatacağımıza inanıyoruz.”

“Bugün açıklanan tedbirleri yetersiz buluyoruz”

Toplantıda bugün Bakanlar Kurulu sonrasında açıklanan tedbirlerin de yetersiz bulunduğu açıklanarak, ‘daha fazla tedbir’ çağrısında bulunuldu.

Özetle şunlar ifade edildi:

“Toplumsal seferberlik ilan edip, toplum olarak bu konuyu ciddiye almalı, konunun ciddiyetine varmalıyız.

Hükümet de bunu ciddiye almalı.

Bugün açıklanan tedbirleri yetersiz buluyoruz, bu tedbirler bir an önce arttırılmalı.

Bu salgının önüne geçemezsek hastanede oluşacak olan yığılma nedeniyle, sakatlıklar veya can kayıpları yaşayabileceğiz. Bu sorun 7’den 70’e, beşikten en yaşlıya kadar hepimizi etkileyecek. Sorumlu olmalıyız.

Sadece kendimizi bireysel olarak korumak yetmez, duyarlı ve sorumlu olmalıyız. Hem devlet, hem ülke bireyleri hem de sağlıkçılar el ele verirsek bunu başarılı bir şekilde atlatabileceğiz.”

AÇIKLAMANIN TAM METNİ

2019 yılının son günlerinde başlayarak bütün dünyayı etkisi altına alan ve 11 Mart 2020 tarihinde Pandemik ilan edilen COVID-19 ülkemizi de etkilemektedir. Salgın kontrolü ve tedbirleri çerçevesinde, hala sadece import vakalarımız olmasına karşın, bir vakamızın yerel dolaşımının olması nedeni ile riskin daha da artmış olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle uzmanlarımızın görüşleri, salgın görülen diğer ülkelerden edindiğimiz tecrübe ve Dünya Sağlık Örgütünün önerileri doğrultusunda bugün itibari ile ülkemizde yeni düzenleme ve tedbirlere ihtiyaç olduğu kanısındayız.

Bu aşamada önerilerimiz:

- Ülkenin kara, deniz ve hava sınır kapılarından sadece KKTC yurttaşları ile oturma ve çalışma izinlilerin girişine izin verilmesi, girenlerin tümünün istisnasız 14 günlük zorunlu ev karantinasında tutulması için yasal önlem alınması,

- Zaman kaybetmeksizin ayrı bir karantina hastanesinin hazırlanması, bu hastanenin yeterli yatak kapasitesi, bilgisayarlı tomografi ve yoğun bakım ünitesi olanaklarının bulunması ve Lefkoşa’da yer alması,

- Olası salgın durumunda kullanılması gerekecek tıbbi araç gereç ve tedavi olanaklarının yeterli düzeyde bulundurulması,

- Sağlık kuruluşlarında hastaları karşılayacak sağlık ekibinin iş güvenliğinin sağlanması için yeterli tedbirlerin alınması ve düzenlemenin yapılması

- Diğer tüm hastanelerde sadece acil ve yatan hastalara hizmet verilmesi

- Temel ihtiyaç maddelerinin temininde aksamaya sebep olmayacak şekilde kamu ve özeldeki tüm işyerlerinin çalışmalarının sınırlandırılması,

- Halkın sokağa çıkma ihtiyacının en asgari düzeyde olacağı şekilde yasal çerçevede önlemler alınması,

- Bu önlemleri yaşama geçirebilecek şekilde güvenlik tedbirlerinin hazırlanmasıdır.

Bugüne kadar COVID-19 salgını yaşanan ülkelerin hiçbirinde alınan önlemlerin gereksiz ve aşırı olduğu görülmemiştir. Her ülke aldığı tedbirler ölçüsünde başarı

sağlamıştır. Zamanında radikal tedbirler almayan ülkeler ise sadece pişmanlık duymuştur.

Ülkemizin hekimleri olarak biz sağlık çalışanları ile, devlet ve vatandaşlarımızın koordinasyon içinde bilimsel verilere dayalı önleyici tedbirleri yeterince ve zamanında aldığımız taktirde salgının yönetiminde başarılı olacağımızı düşünüyoruz.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası