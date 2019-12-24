Aynı kavşakta yine ölüm

Sık sık meydana gelen kazalardan dolayı "ölüm kavşağı" olarak da anılan Turunçlu kavşağında bu yıl içinde dördüncü ölümlü kaza bugün meydana geldi.

Turunçlu-Ulukışla kavşağında 6 Ekim’de meydana gelen kazada 3 kişi ölmüş, 1’i ağır 2 kişi yaralanmıştı. Dikkatsiz sürüşle gelişen yüz yüze çarpışmanın bedeli büyük olmuştu...

Polise göre trafik kazasına aşırı süratli ve dikkatsiz sürüşü sonucu karşı şeride geçen Haşim Girgin neden olmuştu.

Kazada iki araç sürücüsü 30 yaşındaki Haşim Girgin ve 42 yaşındaki Yahya Amasyalı ayrıca, araçta yolcu olarak bulunan eşi, 40 yaşındaki Aysın Amasyalı yaşamını yitirmişti. 18 yaşındaki İlayda Amasyalı ile 13 yaşındaki Hasan Amasyalı ise Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. İlayda Amasyalı’nın durumunun ağır olduğu açıklanmıştı.

Kamuoyunda büyük travma yaşatan kazanın üzerinden saatler geçtikten sonra yine aynı noktadan kaza haberi gelmişti.

Ciddi trafik kazalarıyla sürekli gündemde yer aldı

Bu kavşakta 25 Mayıs 2016’da yaşanan kazada kontrolünü kaybederek takla atan araçtan 63 yaşındaki Mehmet Pınar sağ çıkmamıştı.

Turunçlu-Ulukışla kavşağı, sık sık ciddi trafik kazalarıyla hep gündemde yer aldı.