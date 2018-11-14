Ayluga şimdilik sakin: Nefes aldık

Didem MENTEŞ

Lefkoşa Surlariçi’ndeki Ayluga Mahallesi'nde çeteleşmiş bir grubun yarattığı tedirginlik bugünlerde kendini sakinliğe bıraktı… Ayyıldız (Ayluga) Mahallesi Muhtarı Ayla Talik, polisin bölgedeki önlemlerinin işe yaradığını, mahalle sakinlerinin biraz rahat nefes aldığını belirtti.

Bir grup şahsın, akşam saatlerinde Ayluga Kilisesi’nin yanında toplanıp ateş yakarak hem mahalle sakinlerine hem de çevreye zarar vermeleri ardından başlatılan girişimler sonuç verdi.

20’ye yakın gencin polis tarafından karakola götürülüp uyarıldığını söyleyen Ayyıldız Mahallesi Muhtarı Ayla Talik, “aileleri de ciddi anlamda uyarıldı, mahalle bu kişilerden temizlendi. Her akşam da polis devriyesi geziyor” dedi.

İki yıl aradan sonra son 10 gündür mahallenin rahat nefes aldığını belirten Talik, olayın çözülmesini sağlayan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne ve olayı yakından takip eden YENİDÜZEN’e ayrıca teşekkür etti.

Polisin hem gençleri hem de ailelerini ciddi şekilde uyardığını söyleyen Ayyıldız Mahallesi Muhtarı Ayla Talik, “Mahalle bu kişilerden temizlendi. Her akşam da polis devriyesi geziyor. 2 yıldan sonra 10 gündür mahalleli rahat nefes aldı, uyuyabildi. Polisimize ve gazetenize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Polis ciddi uyarıda bulundu”

Geçtiğimiz günlerde polise şikayette bulunduklarını hatırlatan Talik, “Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Soyalan ve Adli Şube Amiri Cemal Nuray bu konuyla oldukça ilgilendiler. Şikayet ettiğimizin aynı günü müdahale ettiler” dedi.

Talik, “Polis farklı günlerde 2-3 kez bu çocukları topladı. 20’ye yakındılar, 15 tanesi alıp karakola götürüldü. Aileleri çağrılar uyarıldı hem ciddi anlamda uyarı yapıldı. Mahalle bu kişilerden temizlendi. Ve her akşam polis belli saatlerde devriye geziyor. Bizim de istediğimiz buydu. Biz bu mahallede bunları susturabilirsek başka bölgelerden de böyle bir türeyişe sebep vermeyecektik. Derdimiz budu ve bu şekilde oldu” dedi.

“2 yıldan sonra mahalleli rahat uyumaya başladı”

“İki yıldan sonra 10 gündür mahalleli rahat nefes aldı, soluklandı, rahat uyumaya başladı” diyen Talik, bu olaylardan dolayı evini satmak isteyen bazı mahalle sakinlerinin de satıştan vazgeçtiklerini belirtti.

Talik, “Mahalleliyle, muhtarıyla, polisiyle ve basınıyla çok şükür bu sorunu çözdük. Şuanda her şey yolundadır. O yüzden ben muhtar olarak ve mahalle sakinleri adına Lefkoşa Polis Müdürü ve adli şube amirine çok teşekkür ederim. Duyarlı davrandıkları için yürekten kutluyoruz. Ayrıca olayı yayınlayarak sesimizi duyuran ve takibini yapan YENİDÜZEN gazetesinde de çok teşekkür ediyorum” dedi.

“İzler silinmeli ki yeniden canlanmasın”

Talik, konu şahıslar tarafından boyalarla evlerin duvarlarına ve Ayluga Kilisesi’ne verilen zararın Lefkoşa Türk Belediyesi ve Eski Eserler Dairesi tarafından izlerin temizlenmesini talep etti. Talik, “bu izler silinmeli ki bu tür olaylar yeniden canlanmasın”