Başbakan Ersin Tatar, Başbakanlık makamındaki ilk röportajını YENİDÜZEN'den Meltem Sonay ve Mert Özdağ'a verdi. Tatar "ayar" polemiği ve "Kabineyi TC Elçiliği'nde hazırladı" iddialarına yanıt verdi:

‘Ayar’ dil sürçmesi değildi

‘Kabine için etrafıma baktım’

Protokol için tarih var mı?

Ersin Tatar: Benim şu anda daha temasım olmadığı için bilmiyorum ama herhalde yakın bir zamanda ne zaman hedefleneceği ortaya çıkar diye düşünürüm. Güvenoyundan sonra da herhalde protokol gündeme gelir, kısa bir zaman sonra da imzalar atılırsa bir hareketlilik başlayacak diye ümit ediyorum.



Benim şu anda daha temasım olmadığı için bilmiyorum ama herhalde yakın bir zamanda ne zaman hedefleneceği ortaya çıkar diye düşünürüm. Güvenoyundan sonra da herhalde protokol gündeme gelir, kısa bir zaman sonra da imzalar atılırsa bir hareketlilik başlayacak diye ümit ediyorum. Dünkü bir açıklamanız çok tartışıldı, bu ‘ayar’ meselesi dil sürçmesi miydi?

Ersin Tatar: Yok dil sürçmesi değildi. Hiç de o şekilde bir niyetim olmadan kelime öyle geldi. Türkiye de artık diyor ki 'federasyon süreci tükendi'. Kudret Bey da öyle söyler, UBP zaten onu söylerdi. Sayın Akıncı ısrarla 'ben sadece federasyonu görüşürüm' diyor… Onun için ben dedim ki Sayın Cumhurbaşkanı görüşlerine bir ayar vermesi lazım.

İyi da oldu, Türkiye basınına da çıkmış, ‘Yeni Başbakan ayar verdi’… Yoksa normal durumda kim duyacaktı beni, (gülerek) Türkiye medyası benden bahsedermiş.



İki partinin ‘uzlaşısı’ arasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı da mı var?

Ersin Tatar: Onu kast etmedim… O tabii bizim parti kararına bağlıdır. Daha o noktaya gelinmedi, şu anda öyle bir şey yoktur ama Kudret Özersay’ın başarılı bir Dışişleri Bakanı olacağına inanıyorum ben.

O’nun görüşü ile UBP’nin görüşü %100 örtüşüyor. Dolayısıyla biz diyoruz ki Kudret Bey’e, ‘Git, görüş, anlat’… Federasyon süreci tükenmiştir, alternatif görüşler müzakere masasına gelmelidir.



Alternatif görüşlere ilişkin somut öneriniz var mı?

Ersin Tatar: Biliyorsunuz iki devletlilik da olabilir, konfederasyon da olabilir, AB çatısı altında iki devlet de olabilir



Biliyorsunuz iki devletlilik da olabilir, konfederasyon da olabilir, AB çatısı altında iki devlet de olabilir Bazı UBP’li milletvekillerinin Kabine’yle ilgili basına da yansıyan rahatsızlıkları var… Dün siz de satır aralarında siz de söylediniz… Nedir huzursuzluk?

Ersin Tatar: Her milletvekili benim için eş değerdedir. Bakan olmuş, milletvekili olmuş ben de dahil hepimiz eş değerde insanlarız. Şu anda böyle bir durum meydana çıktı, hepsinin de izahını verebilirim.

Bölgelere göre dağılım… Eyvallah, bölgelere göre dağılım biraz dikkate alın ama o işi yapacak olan adam Lefkoşa’daysa ben ne yapayım? Mağusalılara söyledik… O işi yapacak adam Mağusa’dan değil Lefkoşa’dan!



Bir gün önceki kabine değişti, son gece Elçiliğe gittiğiniz söyleniyor… Doğru mu? Kabineyi Elçililk'te mi hazırladınız? Gittiniz mi o gece?

Ersin Tatar: Ben bile emin değildim kabineden… Kafamda gider gelirdi, ona göre bir şey çıktı ortaya. Beni kimse arayıp bana ‘şunu bakan yap, bilmem ne’ diyemez, demedi ama ben da etrafa bakarım bir böyle, sağıma soluma… Bakmak lazım değil mi sağına, soluna, arkana önüne…

RÖPORTAJIN TAMAMI / Mert Özdağ ve Meltem Sonay'ın yorumları- YARIN YENİDÜZEN'de