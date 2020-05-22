Aya Napa’da kuzey Kıbrıs tur reklamları

Larnaka’nın turistik bölgeleri “Aya Napa” ve “Protara’dan” kuzeye günü birlik tur düzenleyen acentelerin bu yönde reklamlarına başladıkları belirtildi.

Fileleftheros gazetesi: “İşgal Bölgelerine Turist Göndermeye Hazırlar” başlığı altında verdiği haberinde, kuzey ile güney arasındaki geçiş kapılarının açılması beklentisi içerisinde olan tur acentelerinin, kuzey turlarının reklamını şimdiden yapmaya başladıklarını yazdı.

Gazete, Aya Napa ve Protara’daki bazı tur acentelerinin, kuzeye yönelik, günübirlik turlarına ilişkin afişler astıklarını belirtirken, bu durumun zor günler geçiren Kıbrıslı turizmcilerin tepkisini çektiğini de aktardı.