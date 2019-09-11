Avrupa Yatırım Bankası’ndan Kıbrıs’a 170 milyon euro

Avrupa Yatırım Bankası Yönetim Kurulu, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne, küçük ve orta ölçekli işletmelerini destekleme, büyümeyi ve özel sektörün rekabet edilebilirliğini güçlendirme çabalarında kullanılacak 170 milyon euro tutarında yeni borç verilmesini onayladı.

Kıbrıs Maliye Bakanlığı’ndan yapılan basın açıklamasına göre, 130 milyon euro tutarındaki ilk borç Kıbrıs’ta 2014’ten bu yana uygulanan Avrupa Yatırım Bankası Planı bağlamında, özel sektör için ucuz ve uzun vadeli fon sağlanması için değerlendirilecek.

40 milyon euro tutarındaki ikinci borç dilimi enerji etkinliği ve yenilenebilir enerjide hükümet tarafından teşvik edilen mali kalemin güçlendirilmesini amaçlıyor.