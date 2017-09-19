Atun'a sorular: 25 kuruş neye göre?

Siyasi parti ve sendikalardan oluşan 27 örgüt, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’a, Enerji anlaşması ile ilgili 17 Eylül’deki açıklamalarıyla ilgili sorular yöneltti.

EL-SEN Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan basın açıklamasının tam metni şöyle:

KIBRIS TÜRK TOPLUMU ADINA BU SORULARA CEVAP BEKLİYORUZ

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun 17 Eylül 2016 tarihinde Enerji anlaşmasını açıklarken şu söylemlerde bulunmuştu;

“Bugün üretim maliyetlerimiz 40 kuruşların üzerinde Türkiye’de ise 13-14 kuruşlarda. En fazla buraya 10 kuruş aktarım ve dağıtım maliyetleri deseniz 25 kuruşlara halkımız evinde elektrik tüketecektir demektir.”

28 Ağustos 2017 tarihinde yapmış olduğu açıklamada ise projenin yılsonunda başlamasının planlandığına vurgu yapmış ve iki - iki buçuk yıl içerisinde sonlanacağını söylemiştir.

Kendisi tarafından verilen tek rakam bilimsellikten tamamen uzak olan 25 kuruştur.

ŞİMDİ TOPLUMUMUZ ADINA SORUYORUZ

- 25 kuruş rakamını neye göre veriyor?

- Tarafsız uzmanlar tarafından kamu faydasını gösteren bilimsel bir fizibilite çalışması yapıldı mı, yapıldıysa bu çalışma nerededir?

- Alternatif kaynaklara göre kablo ile elektrik getirmek gerçekten daha mı ucuz olacak?

- Olası anlaşmada tıpkı AKSA’da olduğu gibi alım garantisi olacak mı?

- Bağlantı senkron paralel mi olacak, yani gerçekten arz güvenliği sağlayacak mı?

- Proje kime ait olacak?

- İthal edilmesi planlanan elektriğin miktarı ve fiyatı ne olacak?

- Belirlenecek fiyat kaç yıl için geçerli olacak?

- Fiyat TL üzerinden mi belirlenecek?

- En önemlisi de üretimden tamamen koparılma riski ile karşı karşıya olduğu görünen KIB-TEK’e ne olacak?

Bu soruların tümüne cevap beliyoruz!

EL-SEN, TÜRK-SEN, KTÖS, KTAMS, KTOEÖS, DEV-İŞ, KOOP-SEN, BES, BASIN-SEN, DAÜ-SEN, TEL-SEN, ÇAĞ-SEN, HTKS, LİMAN-SEN, HAVA-SEN, GIDA-SEN, AS-SEN, BANK-SEN, TES, KTEMO, CTP, TDP, YKP, TKP-YG, KSP, ARİF HASAN TAHSİN KÜLTÜR VAKFI, DKB