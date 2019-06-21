Asya ve uzak Doğu kökenli kişiler aranıyor…

Kıbrıs’ın güneyinde seri katilin ortaya çıkmasının ardından Kıbrıs (güney) Polisi, İki Toplumlu Teknik Komite aracılığı ile güneyde kayıp olduğu belirtilen Uzak Doğu ve Asya kökenli 44 kişinin listesini kuzeye verdi.

Hakkı Önen, “Ercan yakınlarında tanınmaz halde bulunan kadın cesedinin Metaksas’ın kurbanı olup olmadığını tespit etme olanağımız olmadı” şeklinde açıklama yaptı.

YENİDÜZEN’e konuşan Hakkı Önen, ilgili kayıpların Kıbrıs’ın kuzeyinde arandığını ancak olumlu bir sonuç alınmadığını kaydetti. Önen, Kıbrıs’ın güneyinde kayıp olan 44 kişinin özellikle Asya ve Doğu kökenli olduklarını belirtti.

Devrim DEMİR

Kıbrıs’ın güneyini son iki aydır ciddi şekilde etkileyen kadın ve çocuk katliamlarının ardından harekete geçen Kıbrıs (güney) Polisi, karakollarına ‘kayıp’ olarak bildirilen çoğunluğu Asya ve Uzak Doğu kökenli 44 kişinin bulunması için Kıbrıs’ın kuzeyinden yardım talebinde bulundu.

Seri katil Nikos Metaksas’ın Nisan ayı başlarında tutuklamasının ardından, özellikle Uzak Doğulu kadınları öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine harekete geçen Kıbrıs Polisi, son bir buçuk ayda kayıp olan 44 kişinin Kıbrıs’ın kuzeyinde olup olmadığı bilgisine ulaşmak için yardım talebinde bulundu.

İki Toplumlu Suç ve Suçlulara İlişkin Teknik Komite Eş Başkanı Hakkı Önen, Kıbrıs Polisi'nin araştırdığı kayıp 44 kişi ile ilgili YENİDÜZEN’e konuştu.

Önen: “Olumlu sonuç alınamadı”

YENİDÜZEN’e konuşan Hakkı Önen, Kıbrıs Polisi'nin Teknik Komite aracılığı ile bilgi talep ettiği 44 kişinin Asya ve Uzak Doğu kökenli ağırlıklı olduğunu söyledi.

Önen, Nisan ayı itibarı ile kayıp olduğu tespit edilen 44 kişinin uyruklarının Kayıpların ağırlıklı olarak Somali, Filipin, Hindistan olmak üzere Asya ve Uzak Doğu kökenli olduklarını ifade eden Önen kişilerin Kıbrıs’ın kuzeyinde arandığını ancak olumlu bir sonuç alınmadığını kaydetti.

Ocak ayında bulunan Vietnamlı da soruşturuldu

Hakkı Önen, Kıbrıs’ın güneyinde seri katilin ortaya çıkmadan önce, Ocak ayında Ercan Havaalanı yakınlarında çürümüş bir kadın cesedi bulunduğunu, cesedin tanınmaz halde olduğu için kimlik tespitinin geciktiğini ifade etti.

İki Toplumlu Suç ve Suçlulara İlişkin Teknik Komite Eş Başkanı Hakkı Önen, kuzeyde bulunan cesedin Vietnam uyruklu bir kadına ait olduğu şüphesinin ardından katilinin Nikos Metaksas olduğu yönündeki iddialar üzerine de araştırma yaptıklarını kaydetti.

Otopsi raporunda kadının birçok yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü, cesedin çürümüş olduğu için farklı her hangi bir bulgu tespit edilmediğini de ifade eden Önen, Metaksas’ın da polisteki ifadelerinin incelendiğini söyledi.

Seri katilin verdiği bir çok ifadede ve kurbanlarına yapılan otopsilerde cinayetlerin boğularak yapıldığını belirten Hakkı Önen, Metaksas’ın bir kurbanının başını parçalandığını, kuzeyde bulunan kadın cesedinde ise çürümüş olduğu gerekçesi ile ileri inceleme yapılamadığına kaydetti.

Önen, “Ercan yakınlarında tanınmaz halde bulunan kadın cesedinin Metaksas’ın kurbanı olup olmadığını tespit etme olanağımız olmadı” şeklinde açıklama yaptı.

Ercan Havaalanı yakınlarında bulunan Vietnamlı Dam Thı Hop’un cenazesi ise halen Lefkoşa Hastanesi Adli Tıp Birimi'nde bekliyor.