Aşk sınır tanımadı

Kıbrıslı Rum Orestis Agisilaou ile Kıbrıslı Türk Latife Sakiner, bugün hayatlarını evlilikle birleştirdi.

Uzun süredir nişanlı olan ve salgın döneminde Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasında kapanan geçiş noktaları nedeniyle zor günler yaşayan çift, bugün Larnaka’da evlendi.

Mutlu gününü sosyal medyadan paylaşan çift, sevginin, aşkın sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi…

Hatırlanacağı üzere, YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıslı Rum Orestis Agisilaou, salgının ardından Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasında çaılan fakat çok eşitli prosedürleri olan geçişlerle ilgili ‘Barikatlar, pandemiden daha büyük sorun’ diyerek dert yanmıştı.

Orestis Agisilaou, Mart ayından bu yana Kıbrıslı Türk nişanlısı ile görüşmekte çektiği zorlukları anlatmıştı.

“Bu adada pandemiden daha büyük bir sorun varsa barikatlardır”

Mart ayında iki tarafın geçişleri durdurması nedeniyle aylarca nişanlısını görmek için barikatlara gittiğini ifade eden Agisilaou, 2003 yılında geçişlerin karşılıklı başlamasının ardından iki toplumun birbirine çok yaklaştığını herkesin arkadaş, akraba olduğunu söylemişti.

Agisilaou, aylarca barikatlara yalvara yalvara gittiğini kaydederek “Bu adada pandemiden daha büyük bir sorun varsa barikatlardır. Baştakilerin değişken kararları yüzünden biz Kıbrıs halkı kaygı içindeyiz. Her geçişte istenilen PCR testleri ciddi bir kayıp bizim için” demişti.