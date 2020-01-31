Asgari ücrette yine uzlaşma yok

Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin: “Bizim isteğimiz, 4300 TL brüt (3.741 net) olması, bunu da devletin İstatistik Kurumu’ndaki hayat koşullarını ele alarak çıkardık”

Dila ŞİMŞEK

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere toplandı ancak yeni asgari ücret bu toplantıda da belirlenemedi.

Komisyonun haftaya Cuma günü aynı saatte yeniden toplanacağı açıklandı. Çetin pazarlığın yaşandığı toplantıda gerginlik de yaşandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda dün saat 15:30’da yapılan toplantı sonrası YENİDÜZEN’e açıklama yapan Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin: “Brüt 3604 TL, Net 3135 TL olarak konuşuldu” dedi.

Yeltekin, Çalışma Bakanlığı’nın %6 artışı öne sürdüğünü, ancak işveren temsilcileri ile işçi temsilcilerinin bunda çekimser kaldığını ve kabul etmediğini söyledi.

Yeltekin “Özellikle Yerel İstihdamı Teşvik Fonu’ndan işçilere yapılacak katkı ile ilgili detaylar bilinmediği için bir rakamda uzlaşılamadı. Ancak şu anda ortaya koyulan % 6’lık (177 TL) artışı her iki taraf da kabul etmedi. Bizim isteğimiz, 4300 TL brüt (3.741 net) olması, bunu da devletin İstatistik Kurumu’ndaki hayat koşullarını ele alarak çıkardık…” şeklinde konuştu.

Gergin anlar…

Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu toplantıyı 17.25 sıralarında terk etmesiyle toplantıya ara verildi. Sucuoğlu'nun "Bu toplantı böyle bitmez" dediği görüldü.

Sucuoğlu yaşanan gerginliğin üzerinden 10 dakika sonra toplantının yapıldığı salona geri döndü. 17.50 sıralarında sona eren toplantıdan sonuç çıkmadı.

"Brüt 3604 TL, net 3135 TL"

Devletin % 6 önerdiği, hem işçi hem de işveren tarafının bu öneriyi reddettiği iddia edildi.

Dünkü toplantıda pazarlığın "BRÜT 3604 TL, NET 3135 TL" üzerinde yoğunlaştığına dair gayrı resmi bilgiler iletildi ancak resmi açıklama henüz yapılmadı.