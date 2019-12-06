Argüden’in kaçırılmasıyla ilgili 1 tutuklu

Argüden Kuyumculuk’un sahibi olan 74 yaşındaki Süheyla Argüden’in kar maskeli iki şahıs tarafından evinin önünden kaçırılarak ölümle tehdit edilmesiyle ilgili şüpheli görülen bir kişi tutuklandı, mahkemeye çıkarıldı.

Argüden’in kaçırıldığı güzergahta aracı şüpheli görüldüğü belirtilen Zanlı D.Ö’nün arabasında, çalıntı cep telefonu bulunduğu da ifade edildi.

İki soygun olayı ile ilgili şüpheli olarak mahkemeye çıkarılan Zanlı D.Ö aleyhinde üç günlük tutukluluk emri alındı.



