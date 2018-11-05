Takla atan araç içerisinde bulunan şoför M.T.S ( E-52), yolcular E.S ( K43) ve B.S (E-9) hafif şekilde yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde müşade altına alındı.

Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu’nda dün meydana gelen trafik kazasında bir araç yoldan çıkarak takla attı. Takla atan araçta bulunan şoför ve yolcular hafif yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındılar.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre S.E (E30) kullanımındaki JB 216 plakalı araç Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu’nda Lefkoşa istikametine doğru seyrederken Tuuti Furitti Gece Kulübü önünde ayni istikamette seyreden M.T.S (E52) yönetimindeki CK 805 plakalı aracı geçmeye çalıştığı esnada arkadan çarparak kazaya yola açtı.

Çarpışmanın etkisiyle M.T.S’nin kullanımındaki araç yoldan çıkarak takla attı. CK 805 plakalı araçta bulunan şoför ve yolcular hafif yaralanarak hastanede tedavi altına alınırken polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.