Apple logosunun tasarımcısı DAÜ’ye geliyor    

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) ile DAÜ’den değerli akademisyenler ve uzmanların organizasyonuyla, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası iş birliğinde gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Kariyer Haftası” ve “Kariyer Fuarı”nın altıncısı bu yıl 12 -16 Mart 2018 tarihleri arasında yapılıyor.

Apple logosunun dünyaca ünlü tasarımcısı Rob Janoff’un ana konuşmacı olarak yer alacağı “Uluslararası Kariyer Haftası” Açılış Töreni organizasyonu, DAÜ – MİKA ve DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Alanında uzman profesyonellerin DAÜ öğrencileri ile buluşturulacağı “6. Uluslararası Kariyer Haftası”, 12 Mart 2018 Pazartesi günü, saat 10:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenecek olan açılış töreni ile başlayacak. Açılış konuşmalarının sonrasında, dünyaca ünlü grafik tasarımcı, dünyanın en değerli markalarından Apple’ın logo tasarımcısı Rob Janoff, DAÜ öğrencileri ile buluşarak “Bir Tasarım Kariyeri: Fırsatları Başarıya Dönüştürmek” konulu bir konuşma yapacak.

Rob Janoff Kimdir?

Rob Janoff, kurumsal logoların ve kimliklerin, basılı reklamların ve televizyon reklamlarının grafik tasarımcısıdır. Apple logosunun yaratılmasıyla bilinir. 1977 yılında, Janoff, Regis McKenna için bir sanat yönetmeni olarak çalıştı ve Apple Computer'dan Steve Jobs için logo tasarlaması için görevlendirildi. Üzerinde ısırık olan bir elma tasarladı. İlk logodaki renk şeritleri, Apple makinelerinin renkli ekranlara sahip olduğunu göstermekteydi. Her bir şerit kendi özel karışık renginde basılmıştı. Janoff, ayrıca Apple için reklam ve basılı materyaller oluşturdu. Daha sonrasında hem IBM hem de Intel için tasarım çalışması yaptı.

Janoff, Culver City, California'da doğdu ve büyüdü. San Jose State Üniversitesi’nden diplomasını almasının ardından orada endüstri tasarımında görev aldı. Daha sonra, konuyla ilgisiz olduğunu anladıktan sonra, Janoff grafik tasarım üzerine odaklandı. Janoff 1970 yılında San Jose State Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, birçok prestijli müşteri için çalışan Silikon Vadisi ajanslarında çalışmaya başladı. 1977'de Palo Alto, Kalifornia'da bulunan Regis McKenna'da bir işe başladı. Şirket için yeni görevine başladıktan sonra, Apple Computer için kurumsal kimlik paketini tasarlamak üzere yaratıcı direktörü tarafından seçildi. Janoff'un kurumsal logosu Apple'ın başarısında yardımcı oldu.

Ardından, Janoff, New York ve Chicago'da kurulan üst düzey ajanslar için çalıştı ve orada birçok ulusal marka ve uluslararası müşteri için baskı ve TV reklamları tasarladı. Şu anda ise, dünyanın dört bir yanından gelen tasarım öğrencilerine geleceğe yardımcı olma konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Halen Chicago'da ikamet eden Janoff, reklam tasarımında danışman ve eğitimci olarak da yer alıyor.



