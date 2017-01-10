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Antalya'ya giden Alman takımının uçağına yıldırım çarptı

Antalya'ya giden Alman takımının uçağına yıldırım çarptı

Almanya 3. Ligi'nde mücadele eden Erfurt takımının uçağının yıldırım çarpması sonucu zorunlu iniş yaptığı belirtildi.

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Ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdürmek isteyen az sayıda Alman takımından biri olan Erfurt'u taşıyan uçağa yıldırım çarptı. Bu nedenle Dalaman'a zorunlu iniş yapıldığı ifade edildi.

Dalaman'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle kafileyi Antalya'ya taşıyan uçağın Dalaman'dan hareket edemediği bildirildi. Alman takımının ise durumunun iyi olduğu ve herhangi ciddi bir durumun olmadığı kaydedildi.

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