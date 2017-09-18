Anı maçında Mormenekşe güldü

Mormenekşe Spor Kulübü tarafından her yıl organize edilen Merhumlar anı maçında Mormenekşe kupanın sahibi oldu. Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe ile Görneç arasında oynanan maçı Mormenekşe 3-2 kazanarak kupayı müzesine taşıdı. Maçtan sonra yapılan ödül töreninde maçta galip gelen Mormenekşe’ye kupasını kulübün eski başkanlarından Metin Menekşeli, Görneç’e ise Asbaşkan Hasan Kemal Sesigüzel verdi.