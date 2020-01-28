Amerikalı Şarkıcı ve Söz Yazarı Billie Eilish

Ersin Kaşif

Yeni dünya starlarını sayfamızda konuk etmeye devam ediyoruz. Billie Eilish Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı. En iyi başarılı single'ı 'Ocean Eyes' ile tanınır. Los Angeles, California'da doğdu ve büyüdü. Bir müzisyen ailesine ait olarak, sahne sanatlarında kariyer yaptı. 8 yaşında bir koroya katıldı ve 11 yaşına geldiğinde kendi şarkılarını yazmaya ve şarkı söylemeye başladı. Ağabeyi Finneas O'Connell, büyürken hayatındaki en büyük etkiydi. Kendi grubu vardı ve 'Ocean Eyes' adlı bir şarkı yazmıştı. Billie şarkıyı seslendirdi ve çevrimiçi yayınladı. Bu büyük bir başarı oldu. Bu onun ilk büyük atılımıydı. 2017 yılında kardeşi “Bellyache'yi kaydetmesine yardım etti. Şarkının başarısıyla, Billie, Ağustos 2017'de ilk EP'si 'Bana Gülümseme'yi yayınladı. AP çeşitli Amerikan ve uluslararası müzik listelerinde yer aldı. Ekim 2017'de 'Apple' onu en yeni 'Up Next' sanatçısı seçti.

Kariyerinde Hızlı Yükseliş

'The Beatles' ve Avril Lavigne'nin müziklerini dinleyerek büyüdü. Babası çeşitli sanatçıların mixtapeslerini yapmayı severdi. İlk yıllarının çoğunda evde eğitim aldı, ancak bu durum ders dışı aktivitelere katılmasını engellemedi. Ev yapımı filmlerde oyunculuğu severdi ve ayrıca şansı bulduğunda şarkı söyleyip dans ederdi.

8 yaşına geldiğinde, bir koroya katıldı ve üç yıl onlarla şarkı söyledi. 11 yaşındayken zaten kendi şarkılarını yazıp besteliyordu. Ayrıca birkaç kısa film çekti. Oyunculuk ve müzik dışında dans da onun tutkusuydu. Erken gençlik yıllarında dans dersleri aldı. Çok sayıda beceri ile şov dünyasında büyük bir kariyer yapmayı hedefledi. Ağabeyinin kendine ait bir grubu vardı. 'Ocean Eyes' adlı bir şarkı yazmış ve kız kardeşinden onu sesine kaydetmesini istemişti. Bu tesadüfi şarkı, Billie için çığır açan bir başarı oldu ve kariyerini artırdı. Ocean Eyes' şarkısı Ekim 2015'te kaydedildi. Başlangıçta Billie'nin dans dersleri içindi. Şarkıyı dans öğretmenine teslim etti ve bir sonraki dans rutinde yer alması gerektiğini söyledi. Şarkının iyi olduğu ortaya çıktı ve kardeşler, müzik paylaşım platformu 'SoundCloud'da olması gerektiğine karar verdi.

Şarkı 2016 başlarında 'SoundCloud'a yüklendi ve Mart ayına kadar müzik videosu yayınlandı. Şarkı kısa sürede 10 milyondan fazla dinlendi. Bu başarı beklenmedikti ve daha birçok versiyon için yol açtı. Şarkının haklarını satın almak için birçok önemli plak şirketi geldi. Şarkı dünya çapında 'Darkroom' ve 'Interscope Records' tarafından yayınlandı. Hemen kritik ve ticari bir başarı oldu. Yıl sonuna doğru Billie başka bir single daha yayınladı: 'Six Feet Under'.

Billie daha sonra ünlü 'Netflix' dizisi '13 Reasons Why'un resmi müziğinde yer alan' Bored 'adlı bir şarkı kaydetti. Daha sonra iki single, 'Watch' ve 'Copycat' yayınlandı. Temmuz 2017'de Billie, çok beklenen EP'yi 'Bana Gülme' ilan etti.

AP'nin resmi olarak yayınlanmasından önce, 'My Boy' ve 'Idontwannabeyouanymore' adlı iki single yayınladı. Aynı yıl Vince Staples ile işbirliği yaptı ve '& Burn' olarak yeniden adlandırılan 'Watch' şarkısının bir remiksini yayınladı. Kendini daha fazla tanıtmak için Ocak 2018'de bir tura çıktı. Ayrıca ünlü Amerikalı şarkıcı Khalid ile işbirliği yaptı ve onunla 2018 ortasında piyasaya sürülen 'Lovely' adlı tek bir filmde çalıştı. Şarkı son derece popüler oldu ve '13 Sebep Neden 'yapımcılarını haklarını satın aldı ve serinin ikinci sezonunda öne çıkardı.