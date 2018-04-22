‘Altın piyasası’ parlamıyor!

Tam cumhuriyet altını: 1200 TL Yarım cumhuriyet altını: 600 TL Çeyrek cumhuriyet altını: 300 TL Gram altın: ortalama 175 TL Kuyumcular Dolara endeksli olan altın fiyatlarının son dönemde %20-25 oranında arttığına, altın piyasasında satışların da yarı yarıya düştüğüne işaret etti. Saten Kuyumculuk yetkilisi Murat Zif, dövizin ve petrol fiyatlarının yükselmesinin altın maliyetlerini ve işçiliğini artırdığını dolayısıyla altın fiyatlarına % 20-25 oranında zam yansıdığını dile getirdi. Dövizin yükselmesinin altın sektörünü de etkilediğini ve insanların alım gücünün düştüğünü aktaran Pera Kuyumculuk yetkilisi Sezer Çelik, müşterilerin daha çok gramajı daha ince, hafif ve uygun fiyata altın almaya başladığını söyledi. Altın fiyatlarının döviz karşısında yükselmesi nedeniyle insanların alım gücünün düştüğünü aktaran Macila Kuyumculuk yetkilisi Hüseyin Fellaoğlu, insanların altın tercihleri değiştiği gibi nakit paraya ihtiyacı olan insanların da daha fazla altın bozmaya başladığına dikkat çekti. Moon Star Kuyumculuk yetkilisi Tan Amber, altın satışlarının düştüğünü, piyasanın koptuğu noktaya gelindiğini belirterek, Hayat Pahalılığı verilene dek satışların kötü gideceğine dikkat çekti.

Didem MENTEŞ

Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi altın sektörünü de oldukça etkiledi. Kuyumcular Dolara endeksli olan altın fiyatlarının son dönemde %20-25 oranında arttığına, altın piyasasında satışların da yarı yarıya düştüğüne işaret etti.

Kuyumcularda, tam cumhuriyet altını 1200 TL, yarım cumhuriyet altını 600 TL, çeyrek cumhuriyet altını 300 TL’den satışa sunulurken, gram altın da 175 TL civarında…

Petrol fiyatlarının da yükselmesiyle maliyetler ve işçiliğin de artarak fiyatlara yansıdığı altın sektöründe kötü günler yaşanırken, kimi kuyumcu satışların canlanması için özel kampanyalar uyguluyor.

YENİDÜZEN’e konuşan kuyumcular insanların alım gücünün oldukça düştüğünü, satışların etkilendiğinden yakınıyor.

“İnsanların alım gücü düşüt, tercihler değişti”

Geliri Türk Lirası’ndan olan müşterilerin altın seçeneklerinde gramaj değeri daha düşük olan altınların tercih etmeye başlandığını söyleyen kuyumcular, müşterilerin daha hafif, daha ince ve daha uygun fiyatlı altınlara yöneldiğini vurguladı.

İnsanların olmazsa olmazlarından cumhuriyet altını tercihlerinde de azalma yaşandığını aktaran kuyumcular, orta düzey gelirli müşterilerin tam yerine yarım, yarım yerine de çeyrek altın almaya başladığına dikkat çekti.

Kuyumcular, geçmiş yıllara göre de müşterilerin daha fazla altın bozarak, nakit para aldığına işaret etti.

Kuyumcular ne dedi? Kuyumcular ne dedi?

Murat Zif (Saten Kuyumculuk):

“% 20- 25 oranında artış yansıdı”

Saten Kuyumculuk yetkilisi Murat Zif, dövizin ve petrol fiyatlarının yükselmesinin altın maliyetlerini ve işçiliğini artırdığını dolayısıyla altın fiyatlarına % 20-25 oranında zam yansıdığını dile getirdi.

Zif, şunları aktardı: “Döviz sadece altını yükseltmiyor, ONS altının değeri de beraberinde yükseliyor. Ons fiyatı dolarla çarpıldığın için dolar yükseldi. 1 ONS 1.10 gram hastır yani 4 ayar altındır. Uluslararası piyasada altın gram olarak değil ONS olarak döner. ONS’un kendi fiyatı vardır. Şu anda 1300 Dolar fiyatıdır. Dolar yükseldiği zaman gram TL’ye ONS’un Dolar çarpımı olarak yansır. İkisi beraber yükseldiği için gram TL çok yükseldi. Döviz altın satışlarını etkiledi. Önceye göre 10 gramlık bileklik aldığınızda % 20- 25 oranında zam olarak eklendi. Petrol fiyatlarının devamlı yükselmesinden maliyetlerin artması nedeniyle işçiliklerin de artmasına neden oldu. Hem gram altının fiyatı yükseldi hem işçilikler yükseldi. Altına % 20- 30’lık bir zam geldi. İnsanların alım gücü düştüğü için eskiye göre insanların tercihleri daha küçük daha ince altınlara yöneldi. İnce bileklikler, ince yüzükler alınıyor, eskisi gibi düğün için altın seti alınmıyor. Bir aile en uygun ve en zarif olarak 4 parçayı beraber alıyorlar. Tercihler çok değişti. Cumhuriyet altını fiyatları da arttı. 5 ay öncesine kadar çeyrek altını 240- 260 TL’ye satıyorduk şimdi 300- 310 TL’ye satıyoruz. Satışları azalsa da altın almak isteyen insanlar gelip cumhuriyet altını alıyor. Takıdan ziyade en çok cumhuriyet altını satıyoruz. Kar marjı çok düşük olduğu için bizi ayakta tutmaz. Diğer ürünler olmazda tek çeyrekle ve yarım altın ile işi döndüremeyiz”

Sezer Çelik (Pera Kuyumculuk):

“Altın satışları yarı yarıya düştü”

Dövizin yükselmesinin altın sektörünü de etkilediğini ve insanların alım gücünün düştüğünü aktaran Pera Kuyumculuk yetkilisi Sezer Çelik, müşterilerin daha çok gramajı daha ince, hafif ve uygun fiyata altın almaya başladığını söyledi.

Çelik, “Dövizin yükselmesi altın sektörünü oldukça etkiledi. İnsanların alım gücü düştüğü bu satışlara yansıdı. Geçen yıla göre altın satışları yarı yarıya azaldı. Geçmiş yıllarda müşteriler daha ağır altınlarla ilgileniyorlardı ancak şimdi daha hafif daha ince ve uygun altın almaya çalışıyorlar. Cumhuriyet altını satışları da bundan etkilendi. Tam Cumhuriyet altını 1180 TL civarındadır. İnsanlar daha çok çeyrek altın alıyorlar. Bu dönemler insanlar daha fazla altın bozup, nakit para alıyorlar” şeklinde konuştu.

Hüseyin Fellahoğlu (Macila Kuyumculuk):

“İnsanlar altın stoklarını tüketmeye başlıyorlar”

Altın fiyatlarının döviz karşısında yükselmesi nedeniyle insanların alım gücünün düştüğünü aktaran Macila Kuyumculuk yetkilisi Hüseyin Fellaoğlu, insanların altın tercihleri değiştiği gibi nakit paraya ihtiyacı olan insanların da daha fazla altın bozmaya başladığına dikkat çekti.

“Döviz her sektörü etkilediği gibi altın sektörünü de olumsuz etkiledi. Bu durum satışlar da etkisini gösterdi. Şu sıralar insanlar daha küçük, daha ince, daha basit altınlara yöneldi. Çünkü insanların maaşlarına artış olmadığı için dövizin de sürekli yükselmesiyle birlikte maaşlar da erimeye başladı. İnsanların ufakta olsa ayırdıkları bir bütçeleri vardı ancak artık cepten yemeye başladılar. Cumhuriyet altını eskiden çok bilinmediği için çok tercih edilmezdi. Bilinmeye başladığı dönemde ve dövizle kıymete bindiğinden dolayı daha çok tercih edilmeye başlamıştı. İnsanlar dövize rağmen cumhuriyet altınını alıyor. Ancak bazı insanlara pahalı gelebiliyor. Tahmin ettiğimiz gibi bir düşüş var. Müşteriler en fazla çeyrek altını tercih ediyor. Cumhuriyet altın fiyatları 260 TL’den başlar. İnsanların altın bozdurmasıyla da karşılaşıyoruz. Aynı paralel de insanlar altınlarını nakde çevirebilmek için altınlarını bozdururlar. Geçmiş yıllara oranla altın bozma fazla. İnsanlar ellerinde duracağını düşündükleri o 300- 500 liranın eksildiği için evlerindeki altın stoklarını tüketmeye başlıyorlar”

Tan Amber (Moon Star Kuyumculuk):

“TL’nin de piyasanın da koptuğu noktadayız”

Moon Star Kuyumculuk yetkilisi Tan Amber, altın satışlarının düştüğünü, piyasanın koptuğu noktaya gelindiğini belirterek, Hayat Pahalılığı verilene dek satışların kötü gideceğine dikkat çekti.

“’Döviz yükseldi ya da altının fiyatı yükseldi’ deyimleri aslında yanlış. Doğrusu Türk Lirası’nın bunlar karşısında değer kaybetmesidir. Bazı ekonomist arkadaşlarım, büyük dünya güçlerinin sterlini veya Euro’yu kullanan ülkelerin, Dolar’ı kullanan ABD karşısında bunun normal olduğunu ve gelişme sürecinde olan ülkelerde çok normal olduğunu, bu kadar karamsar bakmamız gerektiğini de söylerler. Ama tabi bu geçiş süreçlerinde ve piyasanın oturması sürecinde insanlarda ciddi şekilde endişe var. TL’nin değer kaybından, altının da TL karşısında yükselmesi nedeniyle sürümden kazancımız inanılmaz düşer. Çünkü ucundan da olsa altın alan insanlar artık almamaya başladı. Bizim en çok misyonumuz olan cumhuriyet altını satışları dahi etkilendi. Tam altın alacak insanlar yarım altına döndü. Çeyrek altın gibi alış ve satışı döviz mantığında olan ziynetlerde dahi insanlara 300 TL pahalı gelip, gram altına yöneliyor. Artık bitti… Yani TL’nin de piyasanın da koptuğu noktadayız. Türkiye’deki seçim süreci nasıl etkileyecek bilmiyorum. En azından Hayat Pahalılığı verilene kadar satışlarımız çok kötüdür. Örneğin dün güneyden Metropol yoluna gelip altın alan müşterim oldu. Çünkü onların alım gücü var”



Bazı kuyumcular özel kampanyalar düzenliyor