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Ali Dayı’yı kaybettik

Ali Dayı’yı kaybettik

Lefkoşa’nın ‘simgelerinden’, Arasta ve Bandabuliya’da 70 yıldır bir araba içinde sattığı meyve sebzelerle bilinen görme engelli Ali Dayı (Özyamacı), hayatını kaybetti.

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Lefkoşa’nın ‘simgelerinden’, Arasta ve Bandabuliya’da 70 yıldır bir araba içinde sattığı meyve sebzelerle bilinen görme engelli Ali Dayı (Özyamacı), hayatını kaybetti.

Lefkoşa çarsısı ile özdeşleşen Ali Dayı’nın ölümü büyük üzüntü yarattı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Lefkoşa Başhekim Yardımcısı Dr. Erol Uçaner, Ali Özyamacı’nın 22 Mart Perşembe günü hastanenin Dahiliye Servisi’ne yatırıldığını, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Mart’ta hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ali Dayı’nın bugün Lefkoşa Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Ali Dayı’nın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Harmancı’nın paylaşımı şöyle: Şehrin önemli simgelerinden Ali Dayı'mızı kaybettik, geriye 2017 yılında en sevdiği yer olan Bandabuliya'da yapılmış resmi kaldı...
Şehrin başı sağolsun...

Hatırlanacağı üzere Ali Dayı için yaşam koşullarını iyileştirmek adına 2013 yılında YENiDÜZEN Gazetesi’nden Fayka Kişi, Simge Çerkezoğlu ve Mahmut Anayasa’nın öncülüğünde kampanya başlamış, bu kampanyaya yoğun ilgi olmuş, birçok kişi yardım yapmıştı.

 

 

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