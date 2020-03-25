‘Aldatıldığını düşünerek’ eşini darp etti

Gönyeli’de eşini darp etmekle suçlanan S.K. tutuklanıp mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Erkan Çelik, huzurda bulunan zanlı S.K’nin, Darp suçu ile yargılandığını belirtti. Polis, zanlı 24 Mart tarihinde saat 23.15 sıralarında Gönyeli'deki evlerinde kendisini aldattığı gerekçesi ile eşi C. K.'yi darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün aleyhinde temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, C. K.’nin doktor kontrolünden geçirildiğini vücudunda darp cebir izine rastlanmadığını söyledi. Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davalarının görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.