Aksa’ya "ardiye" muafiyeti

Aksa Enerji Üretim Şirketi’ne ait olan ve iki buçuk yıldır devlet gümrük deposunda bekletilen jeneratörün, gümrük depo (ardiye) bedeli ödetilmeksizin ülkeden çıkışının yapılmasına ilişkin girişim başlatıldı, Bakanlar Kurulu bu yönde karar aldı.

Bakanlar Kurulu’nun 30 Ekim tarihinde aldığı kararda, Aksa Enerj Üretim A.Ş.’nin 23 Mart 2017 tarihinde ithal ettiği, ancak daha sonra ithal izninin iptal edilerek, ülkeye girişine izin verilmeyen jeneratörün geri ihraç tarihine kadar Mağusa Limanı’nda bulunduğu süre zarfında oluşan gümrük depo ücretinden muaf tutulmasına karar verildi.

Kararda, elektrik santralinin (jeneratörün) geri ihraç tarihine kadar Mağusa Limanı’nda bulunduğu süre zarfında oluşan ardiye ücretinden muaf tutulmasına karar verildiği ifade edilirken, bu ücretin ne kadar olduğuna ilişkin ise veri paylaşılmadı.